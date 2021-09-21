OECD Türkiye büyüme tahminini yükseltti

OECD yayımladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 8,4'e yükseltirken sene sonu enflasyon tahminini de yüzde 17,8'e çıkardı.

21.09.2021 13:00:000
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OECD Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı. Kurum, Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 17,8'e yükseltti.

2022 için Türkiye büyüme tahminini yüzde 3,4'ten 3,1'e düşüren OECD, 2022 enflasyon beklentisini de yüzde 12,8'den 15,7'e çıkardı.

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