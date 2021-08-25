Öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu

En az bir doz Kovid-19 aşısı olan öğretmenlerin oranının yüzde 83'e yükseldiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların tüm kademe ve sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, MEB ve Sağlık Bakanlığının hazırladığı "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" dün 81 il valiliğine ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında, İstanbul'da yeni öğretim yılının başlangıcı için alınacak önlemler ve hazırlıklara ilişkin de dün toplantı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı bugün itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi. Bu oranın Türkiye'deki genel nüfusun aşı olma oranından yüzde 8,72 fazla olduğu belirlendi.

Verilere göre, öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2'ye yükseldi. Bu oranın, Türkiye'deki genel nüfusun iki doz aşılama oranından yaklaşık yüzde 15,2 fazla olduğu kaydedildi.

Böylece, 6 Ağustos'tan itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13'lük bir artış olduğu gözlendi.