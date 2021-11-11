Online alışkanlıklar: Pazartesi su sipariş günü

2015’te Ergin Üner ve Ozan Alptekin’in girişimi olarak kurulan su ve market sipariş uygulaması BiSU, altı yıllık yolculuğunu özetleyen veriler paylaşırken, Türkiye’nin mutfak alışkanlıkları hakkında ipucu veriyor.

Sektörün tecrübeli oyuncularından BiSU’nun verilerine göre, her ay hane başına 3,8 adet su siparişi veriliyor, her siparişte ortalama 1,3 ürün yer alıyor.

Su siparişlerinin %78’inde plastik damacana, %12’sinde cam damacana ve %9’u pet şişe tercih ediliyor.

HAFTAYA SUYLA BAŞLIYORUZ

Uygulamadan elde edilen verilere göre, en çok su siparişi verilen gün: Pazartesi.

Pazartesi gününden sonra ise en çok Cumartesi günü su siparişi veriliyor; siparişlerin büyük çoğunluğu 11:00-12:00 arasında gerçekleşiyor.

İstanbul’da en çok su siparişi veren ilçeler ise sırasıyla: Küçükçekmece, Pendik, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir. BiSU verilerine göre, siparişlerin sadece %25’i nakit ödenirken, %75’lik kısmı mobil ödeniyor.

BiSU’DAN MUTFAK KEŞİFLERİ

BiSU’nun bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen BiMarket bölümünün verilerine göre ise, en çok süt siparişi veriliyor. İkinci en çok sipariş edilen ürün maydonoz olurken, bunu havuç ve yumurta izliyor.

KEŞİFLERİNE DEVAM EDECEK

BiSU tüm bu verileri kullanarak kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak için kendini geliştiriyor. Yeni servisi BiRi ile damacana su siparişlerini haftanın 7 günü, gece 24’e kadar 30 dakikada teslim ediyor. Türkiye’nin en bilinen birçok içecek ürününün de dahil olduğu servis, kullanıcılara birçok marka arasından seçme imkânı sunarak damacana teslimatında bir ilki gerçekleştiriyor.







