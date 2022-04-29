Online alışveriş artsa da aslan payı hala mağazalarda

Capital, online kanalda yaşanan müthiş büyümenin ardından online-offline alışverişte şirketlerin karnesini araştırdı. Online büyüyor ama ciro, kâr, müşteride hangi kanal öne çıkıyor?

29.04.2022 17:13:000
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Online alışveriş artsa da aslan payı hala mağazalarda

Pandemiyle birlikte şirketler 2020’de 10 yılda ulaşacakları online satışlara bir yılda erişti. 

2021 yılında bu büyüme hız kesmedi ve yüzde 60 artışla online alışverişin büyüklüğü 400 milyar TL’ye ulaştı.

Omnichannel, pandemiyle artan dijitalleşme yatırımlarıyla perakendecilerin ana stratejisi haline geldi. Capital, online kanalda yaşanan bu müthiş büyümenin ardından online-offline alışverişte şirketlerin karnesini araştırdı. Capital Mart 2022 sayısında yer alan ve Özlem Aydın Ayvacı tarafından hazırlanan araştırmayı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ




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