Oriflame 11 Kasım kampanyasında, 29 yılın rekorunu kırdı

11.11.2021’e özel olarak ilk kez tüm katalogda yüzde 50 İndirim kampanyası gerçekleştiren Oriflame Türkiye, 29 yıllık tarihindeki en yüksek günlük satışa ulaştı.

Her yıl 11. ayın 11’inde düzenlenen indirim kampanyası günü bu sene de alışveriş tutkunlarının yoğun ilgisiyle son buldu. 11.11.2021’e özel olarak ilk kez tüm katalogda yüzde 50 İndirim kampanyası gerçekleştiren Oriflame Türkiye, 29 yıllık tarihindeki en yüksek günlük satışa ulaştı. Rekor satışın dörtte biri gece 02.00 ile 07.00 arasında olurken sepete atılan ürünlerden en büyük oranı kişisel bakım ürünleri aldı.

Oriflame Türkiye, 11.11.2021’e özel olarak ilk kez “Tüm Katalogda yüzde 50 İndirim” kampanyası gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören bu kampanyada en çok tercih edilen ürün kadın parfümlerinden Amber Elixir olurken onu ikinci sırayı HairX saç bakım spreyi takip etti. Kadın parfümleri erkek parfümlerinden yaklaşık iki kat daha fazla satıldı.

En çok kişisel bakım, cilt bakım ve parfüm ürünleri tercih edildi

Kategorilere bakılınca sırayla en çok kişisel bakım, cilt bakım ve parfüm ürünleri tercih edildi. Kişisel bakım kategorisinde en çok tropikal meyve ve çiçeksi kokulu duş jelleri talep görürken, miktar olarak 750 ml olan ürünler satın alındı. Mevsim geçişi ve kış aylarının gelmesi ile birlikte el kremlerinde de talep artışı yaşandı. En çok tercih edilen el kremleri ise aloe vera ve avokadolu içerikler oldu.

Gece 02.00 ile sabah 07.00 arasında yoğun talep oldu

Rekor satışın yaşandığı 11.11 kampanyasında gece 02.00 ile sabah 07.00 arasında yoğun bir satış gerçekleşti ve tüm gün satışının yüzde 25’i bu saatler arasında satıldı. Kullanıcıların fırsatları yakalamak için zamanla yarıştığı kampanya gününde güneş ürünleri de beklentilerin üzerinde talep gördü. Kozmetik ürünler arasında ise en çok satın alınan ruj rengi mercan çiçeği oldu.

2022’de Dünya’da 55’inci, Türkiye’de ise 30’uncu yılını kutlayacak olan İsveç markası Oriflame; yeni kampanyalar, ürünler ve fırsatlar sunmaya devam edecek.

Oriflame Hakkında:

50 yılı aşkın süredir dünyanın birçok ülkesinde, 29 yıldır ise Türkiye’de birçok insanın hayatına dokunan Oriflame, İsveç’te kuruldu ve doğrudan satış alanında faaliyet gösteriyor. Oriflame; cilt bakımı, parfüm, makyaj, takviye edici gıda, aksesuar, saç ve kişisel bakımı gibi birçok kategoride kaliteli, trend ve yenilikçi ürüne sahip olmasının yanı sıra insanları eşsiz bir iş fırsatı ile de buluşturuyor. Kendi işinin sahibi olmak isteyen herkes ücretsiz olarak marka ortağı başvurusu yapabiliyor ve Oriflame ailesine katılabiliyor. Oriflame bugün, 3 milyondan fazla Marka Ortağı ile 60’tan fazla ülkede hayatları değiştirmeye devam ediyor.