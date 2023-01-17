Otizmli çocuklara 7 özel eğitim sınıfı

Çırağan Palace Kempinski İstanbul ve Tohum Otizm Vakfı bir araya gelerek çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 7 özel eğitim sınıfı otizmli çocukların eğitimi için donanıma kavuştu.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul ve Tohum Otizm Vakfı bir araya gelerek çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Çırağan Sarayı’nın desteği ile Tohum Otizm Vakfı’nın özel eğitim sınıf donanımı projesi kapsamında İstanbul’da bulunan Faik Reşit Unat Ortaokulu, Gülsen Mustafa Muzuri İlkokulu, Peyami Safa Ortaokulu, Erol Battal Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu, Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu’nda tam 7 tane özel eğitim sınıflarının materyal donanımını gerçekleştirdi.

Bu proje kapsamında Tohum Otizm Vakfı tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek çareleri olan eğitime ulaşmalarını sağlamak, çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik gereksinimlerini karşılamak ve ihtiyacı olan devlet okullarına materyal desteği sunmak amacı ile yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında materyal donatılan özel eğitim sınıflarına Çırağan Sarayı’nın destekleri ile yenilerini eklenmiş oldu.

2003 yılından bu yana gerçekleştirdikleri çalışmalar ile 760.987 otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark yarattıklarını belirten Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özgül Gürel sözlerine şöyle devam etti: “Otizm, doğuştan gelen nöro-gelişimsel bir farklılık ve tek çaresi bilimsel temelli, sürekli ve yoğun eğitim. Ülkemizde, 0-19 yaş grubu arasında yaklaşık 574.963 otizmli çocuk ve gencimizin 41.854’ü okullaşabilmiş ve eğitime ulaşabilmiştir. Eğitimden mahrum kalan otizm çocuklar, toplumsal hayatta var olamadıkları gibi günlük ihtiyaçlarını da karşılayamıyorlar. Çırağan Palace Kempinski’nin katkıları ile İstanbul’da bulunan 7 özel eğitim sınıfımızın materyal donanımı tamamlandı. Otizmli çocukların tek çaresi olan eğitime kavuşmaları için verdikleri desteklerden ötürü kendilerine şahsım ve vakfımız adına çok teşekkür ediyorum.’’

Tohum Otizm Vakfı Sınıf Donanımı projesine sağladıkları katkıdan memnuniyetini dile getiren Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke şunları söyledi: “Çırağan Palace Kempinski İstanbul olarak, Kempinski global markamızın toplumun sağlık alanında çalışmalarına katkıda bulunan bir sosyal sorumluluk programı olan BE Health çatısı altında Tohum Otizm Vakfı ile beraber anlamlı bir iş birliğine imza attık. Mayıs ayından bu yana gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla, tam 7 tane özel eğitim sınıfının materyal donanımı projesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sektörümüzde bu alanda öncülük ederek bir başka fayda daha yaratırken değerli konuklarımız, iş ortaklarımız ve tüm ekibimizle birlikte otizmli çocukların eğitimlerine katkıda bulunmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz.”

Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.