Otomobil ve hafif ticari pazarı Ekim'de büyüdü

ODD verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 14,9 artışla 65 bin 222 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; otomobil ve hafif ticari pazarı Ekim'de yıllık yüzde 14,9 arttı. İlk 10 ayda otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık bazda düştü. ODD verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 14,9 artışla 65 bin 222 oldu.

Otomobil satışları Ekim'de yıllık yüzde 17,1 artışla 47 bin 440 olurken hafif ticari araç pazarı yüzde 9,5 artışla 17 bin 782 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 10 ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 4,7 düşüşle 585 bin 752 adet oldu. İlk 10 ayda otomobil yüzde 6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,4 daraldı.