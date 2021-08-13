Otomobillerde ÖTV matrah limitleri değişti: Sıfır araç fiyatları nasıl etkilenecek?

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar olan binek otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranına esas matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi

Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.

Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.

Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin ile 135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114-170 bin lira aralığına çekildi.

DEĞİŞİKLİK FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci kararı sosyal medya hesabından şöyle değerlendirdi: “Sonuçta yüksek enflasyon, kur ve faiz ortamında yapılması gereken yapıldı. İnanın sektörde kimsenin umudu yoktu ama son dönemde yüzde 50’lik ÖTV diliminde hiç bir model kalmayınca zorunluydu. Bu güncellemeyle 1.6 litre ve altındaki otomobillerin fiyatları %16’ya yakın düşecek”

Özpeynirci twitter hesabından fiyatlara ilişkin olası değişiklikleri de de şöyle yorumladı:

%45’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL’den 92 bin TL’ye,

%50’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL’den 150 bin TL’ye yükseldi. Bu kararın Türkçesi arkadaşlar, %80’lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç bu güncellemeyle %50’lik ÖTV dilimine girip fiyatı 250 bin TL’ye inecek.











