Otomotiv pazarı Kasım'da yüzde 36,7 büyüdü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Kasım ayında yüzde 36,7, otomobil pazarı yüzde 37,8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 34 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; otomobil ve hafif ticari araç pazarı Kasım ayında yüzde 36,7 artarak 82 bin 311 adet oldu. Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1,0 azaldı. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, matrah tutarlarındaki artışların etkisinin sınırlı olduğunu kaydetti.

ODMD Ocak- Kasım dönemi otomobil ve hafif ticari araç satış adetlerini açıkladı. Buna göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Kasım ayında yüzde 36,7, otomobil pazarı yüzde 37,8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 34 oranında arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 3,4 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 3,2 azaldı.

2022 yılı Ocak-Kasım döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1,0 azalarak 668 bin 063 adet oldu. Otomobil satışları, Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 2,4 azalarak 505.886 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 3,4 artarak 162 bin 177 adet oldu.

Matrah güncellemesi beklentileri karşılamadı

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yapılan ÖTV matrah güncellemesinin beklentileri karşılamadığını dile getirerek "Kısa vadeli duruma baktığımızda, 24 Kasım tarihi itibariyle matrah tutarlarının güncellenmesi ile ilgili olarak sektörde uzun zamandır dile getirdiğimiz düzenleme yapıldı. Ancak matrah tutarlarındaki artışların etkisi sınırlı oldu” dedi.