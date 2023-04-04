Otomotiv satışlarında Mart rekoru kırıldı

Otomotiv pazarında yüksek satış ivmesi sürüyor. Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satış adedi 103 bini aşarak önceki yılların Mart ayları arasında en yüksek satış adedi olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mart ayına göre yüzde 61,7 artarak 103 bin 929 adet oldu. Böylelikle Türkiye'de ilk kez Mart ayında satışlar 100 bini aştı.

2023 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 75,3 artarak 24 bin 703 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,4 arttı.

Ocak-Mart döneminde satışlar 235 bini aştı

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 oranında artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 50,1 oranında artarak 175 bin 421 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 71,9 artarak 60 bin 550 adet oldu.