Otomotiv satışlarında Şubat rekoru kırıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Şubat'ta hafif ticari ve otomobil satışları 81 bin 148 adet gerçekleşti. Böylelikle şubat ayları içinde en yüksek satış adedine ulaşıldı

Otomotivde Ocak ayında görülen satış ivmesi Şubat'ta hızlanarak devam etti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet oldu. Bu satış adedi şubat ayları içinde en yüksek adet olarak kaydedildi.

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58 bin 907 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 85,2 artarak 22 bin 241 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 74,3 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 65,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 101,6 arttı.

Ocak-Şubat döneminde pazar yüzde 50,4 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132 bin 42 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96 bin 195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35 bin 847 adet oldu.