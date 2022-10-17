Otomotiv üretimi eylülde arttı

Ocak-eylül döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 4, otomotiv ihracatı yüzde 2 arttı. Ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi.

Türkiye'nin otomotiv üretimi Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artışla 128 bin 872 adet oldu. Geçen yıl Eylül ayında üretim 106 bin 988 adet olmuştu.

Bu yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Eylül ayı ve Ocak-Eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, aynı ayda otomobil üretimi yüzde 25,9 artışla 74 bin 704 adete yükseldi. Otomotiv pazarı yüzde 11,0 artışla 66 bin 304 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 2,9 artışla 44 bin 681 adete geldi.

Yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretiminde toplam üretim ise 996 bin 926 adede ulaştı.

Ocak-eylül döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 33 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 10 yükseldi. Sözkonusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 85, otobüs-midibüs grubunda yüzde 36 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde tespit edildi.

Otomotiv ihracatı 2021'e göre yüzde 5 arttı

Ocak-eylül döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 687 bin 966 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 8 arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 11 artarak 13 bin 331 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı ocak-eylül döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre de ocak-eylül döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 22,6 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 18 artarak 21,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 8 arttı.