ÖTV indirimi karavan fuarlarına ilgiyi arttırdı

Meclis'ten çıkan yasayla motorlu karavanlar için ÖTV indirimi yapılması, Karavanist ve Outdoorist fuarlarına olan ilgiyi arttırdı.

TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Geçtiğimiz aylarda Meclis'ten çıkan yasayla motorlu karavanlar için ÖTV indirimi yapılması Karavanist ve Outdoorist fuarlarına olan ilgiyi hareketlendirdi." ifadesini kullandı.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, dün kapılarını ziyaretçilere açan ve 16 Ocak’a kadar sürecek olan Karavanist ve Outdoorist fuarları, TÜYAP tarafından Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) destekleriyle düzenleniyor.

Motorlu karavanlarda ÖTV indirimi fuarlara pozitif ivme kazandıran unsur oldu. 1 Ekim 2021 tarihinde TBMM’ye sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranı, yüzde 45’e indirildi.

Motorlu karavanlarda sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indiriminin, Meclis'ten geçmesiyle birlikte Türkiye’de yerli karavan üretiminin önünün açılması ve ürünlere erişebilirliğin artması bekleniyor.

"Katılımcılar karavan satışlarında patlama yaşadı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Karavanist ve Outdoorist fuarlarının ilk 2 gününü başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, 16 Ocak’a kadar ziyaretçilere açık olacak fuarlarda katılımcıların karavan satışlarında patlama yaşandığını ifade etti.

Ekipman ve yedek parça üreticisi olan firmaların ürünleri ve sergilenen araçların yoğun ilgi gördüğünü aktaran Ersözlü, şunları kaydetti:

"Bu konuyu değerlendirirken, Meclis'ten geçen motorlu karavanlardaki ÖTV indiriminin yasalaşması tüm katılımcılarımız için önemli bir sebep. Geçtiğimiz aylarda Meclis'ten çıkan yasayla motorlu karavanlar için ÖTV indirimi yapılması Karavanist ve Outdoorist fuarlarına olan ilgiyi hareketlendirdi. Bu vergi indirimi sayesinde doğayla iç içe yaşamın hayalini kuran tüm ziyaretçilerimiz için karavan sahibi olmak ise hayalden çıkıp gerçeğe dönüşecek. Yeni kurulan Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) ise sektörün ihracat yolunu açacak, biz de fuarlarımız aracılığıyla bu ihracat bağlantılarına önemli katkılar sağlayacağız. Bu vesileyle iş birlikleri için ODD ve UKKF’ye, destekleri için KAİTED’e fuarlarımız nezdinde teşekkür ediyorum. Hafta içinde de ziyaretçilerimizi Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz."

12 yaş altı ziyaretçilerin girişleri ücretsiz

Verilen bilgiye göre, fuarlar, her gün 10.00 ile 19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM ile TÜYAP Fuarcılık Grubu arasındaki iş birliği ile "Şehrin Yaşam Kartı İstanbulkart", TÜYAP’ta ödeme aracı oluyor.

Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde İstanbulkart ödeme yöntemi kapı girişlerinde, fuar otoparkında ve fuar alanındaki mini marketlerde geçerli olacak. İlk uygulaması Karavanist ve Outdoorist fuarlarında gerçekleşecek olan anlaşmaya istinaden İstanbulkart sahipleri bu fuarda yüzde 20 indirimli girişin ayrıcalığını yaşayacak.

Öte yandan Karavanist Fuarı’nda sağlık çalışanlarının ve 12 yaş altı ziyaretçilerin girişleri de ücretsiz olacak.