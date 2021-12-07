Oxford-AstraZeneca aşısını geliştiren Prof: Bir sonraki salgın Covid'den daha ölümcül olabilir

170’den fazla ülkede kullanılan Oxford-AstraZeneca aşısını geliştiren bilim ekibinden Profesör Sarah Gilbert, bundan sonra insanlığı etkileyecek büyük salgınların şu an yaşadığımız Covid krizinden daha ölümcül olabileceğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Profesör Sarah Gilbert, Pazartesi akşamı BBC 1 televizyon kanalı ile BBC iPlayer üzerinden de yayımlanacak konuşmasında, sağlanan ilerlemelerin boşa gitmemesi için salgınlara hazırlık için daha fazla fon ayrılması gerektiğini söyledi.

Gilbert, Covid salgınında gelinen noktaya da değinerek Omicron varyantına karşı aşıların daha az etkili olabileceği uyarısında bulundu ve insanların bu varyantla ilgili bilgiler netleşene kadar daha tedbirli olmalarını istedi.

YENİ VE DAHA TEHLİKELİ SALGINLAR İHTİMALİ

Gilbert, “Bu bir virüsün hayatlarımızı ve geçim kaynaklarımızı son tehdit edişi olmayacak. Şu bir gerçek ki bundan sonraki salgın çok daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha öldürücü ya da her ikisi birden olabilir” dedi ve buna karşı şimdiden hazırlık yapılmasını istedi: “Bütün bu yaşadıklarımızdan ve çektiklerimizden sonra, yaşadığımız dev ekonomik kayıplar yüzünden salgınlara hazırlık için hala fon bulunamadığı bir duruma düşmemeliyiz. Kaydettiğimiz ilerleme ve edindiğimiz bilgiler kaybolup gitmemeli.”

Profesör Gilbert, Omicron’la ilgili olarak, protein çıkıntılarındaki mutasyonların virüsün bulaşıcılığını artırdığının bilindiğini hatırlattı, “Fakat başka mutasyonlar da var ve bunlar aşılar ya da daha önceki varyantlardan hastalanmış olmak yoluyla sağlanan antikorların daha az etkili olması anlamına gelebilir” diye ekledi.

Gilbert, “Daha iyi anlaşılıncaya kadar temkinli olmalı ve bu yeni varyantın yayılmasını yavaşlatacak adımlar atmalıyız” diye konuştu. Buna karşılık Sarah Gilbert yeni varyanta yakalanma riskinin artmasının, ille de hastalığın daha şiddetli geçeceği ya da daha öldürücü olacağı anlamına gelmeyeceğine de dikkat çekti.

Gilbert bu salgın sırasında aşılar ve ilaçlar konusunda sağlanan hızlı ilerlemelerin artık bu alanda normal ilerleme hızı haline gelmesi gerektiğini de söyledi.