OYAK Çimento’dan ilk 9 ayda güçlü büyüme

OYAK Çimento, sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak adına sektöründe öncü faaliyetler yürüttüğünü, 2021’deki gibi bu yıl da güçlü bir büyüme tablosu sergileyeceğini açıkladı.

OYAK Çimento’nun 2022’nin ilk 9 ayında öz kaynakları 4,5 milyar TL’yi aşarken net karı yüzde 255 arttı.

OYAK Çimento KAP’a yaptığı açıklamasında sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak adına sektöründe öncü faaliyetler yürüttüğünü, 2021’de olduğu gibi bu yıl da güçlü bir büyüme tablosu sergilemeye devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, şirketin öz kaynaklarının 2022’nin ilk 9 ayında 4,5 milyar TL’yi aştığı, FAVÖK’te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202’lik artış sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, sergiledikleri başarılı performansın arkasında OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in gösterdiği gelecek vizyonunun ve ortaya koyduğu stratejinin etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

Çalbıyık, “2022’nin ilk 9 ayında şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 255 artarak 1 milyar 571 milyon 579 bin 737 TL’ye yükseldi.” bilgisini vererek, toplam gelirlerinin de yaklaşık yüzde 160 artışla 8 milyar 185 milyon 945 bin 315 TL’ye çıktığını kaydetti.

Uluslararası ölçekte ciddi bir hedef ortaya koyarak “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdünü veren ilk Türk çimento şirketi olan OYAK Çimento’nun son dönemde sektörüne örnek olan çevreci ürün ve uygulamalarıyla ön plana çıkmayı sürdürdüğünü anlatan Çalbıyık, bu durumun da müşteri sayılarında artış sağladığını vurguladı.

Katma değeri yüksek ürünlerin markette tercih edilmesinin karlılıklarına yansıdığını ifade eden Çalbıyık, “OYAK Çimento olarak önümüzdeki dönemde de sektöre yön verecek ürün ve uygulamalarla büyümeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.