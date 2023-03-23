Oyuncak sektöründe yeni başkan

20 Mart’ta gerçekleşen Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Genel Kurulu’nda Raşit Akar, 79’a karşı 89 oyla başkan seçildi.

23.03.2023 17:42:570
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Oyuncak sektöründe yeni başkan

Türkiye oyuncak sektörünün çatı kuruluşu Oyuncakçılar Derneği’nin (OYDER) Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. Raşit Akar ve yeni yönetimi OYDER’de seçimi kazandı. OYDER Başkanı Raşit Akar, yeni dönemde ses getirecek projelerle oyuncak sektörüne yeni bir hareket kazandırmak istediklerini vurguladı.

‘TÜRKİYE OYUNCAK HAFTASI’ DÜZENLENECEK

Oyuncak sektöründeki son durumu değerlendiren Akar, “Yeni dönemde oyuncak sektörünü daha da iyi seviyelere taşımak için ‘Türkiye Oyuncak Haftası’ düzenleyeceğiz. Planladığımız tüm etkinlikleri Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Aynı zamanda ihracata yönelik de çalışmalarımız olacak. Yurt dışına ticari heyetler düzenleyeceğiz. Fuarlara katılım sağlayacağız. 2022 yılında sektör olarak 70 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2023 hedefimiz ise 90 milyon dolar. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımıza başladık.” dedi.

Oyuncak sektörü olarak aksam parçaların ithalatındaki vergi oranlarından dolayı sorunlar yaşadıklarını da belirten Akar, bu noktada yapılabilecek düzenlemelerle ihracatta daha iyi noktalara geleceklerini söyledi.

OYUNCAK’TA 2023 ROTASI İNGİLTERE VE ABD

Oyuncak sektöründe katma değerli ihracatı artırmak için de çalışmalar planladıklarını söyleyen Akar şunları aktardı: “Sektör olarak ihracattaki en önemli pazarımız Avrupa ülkeleri. Yeni dönemde ise İngiltere ve ABD’yi radarımıza aldık. Bu ülkelere düzenleyeceğimiz ticaret heyetleri ile ihracattaki payımızı artırmak istiyoruz. Sektör olarak birim ihracat değerimiz 4,5 dolar. Nitelikli üretimlerimiz ile bu rakamı üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz.”

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