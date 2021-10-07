Pahalı olduğu öne sürülen Tarım Kredi, market sayısını ve fiyat etiketlerini açıkladı

Tarım Kredi’den yapılan yazılı açıklamada, Tarım Kredi iştiraki Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ hakkında son dönemde çeşitli basın ve yayın kuruluşlarındaki yanlış ve yanıltıcı bilgiler üzerine kamuoyuna doğruyu aktarmak için açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Yaygın hizmet ağı ve uygun fiyat politikasıyla gıda enflasyonuyla mücadelede etkin bir rol üstlenen şirketin bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tayin ettiği 1000 mağaza hedefini en kısa sürede tamamlamak adına planladığı 13 lojistik merkezini devreye alarak yaygın ve hızlı dağıtım altyapısını oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında iddia edildiği üzere bugün itibarıyla toplam mağaza sayımız 159 değil, 47 il ve 227 ilçede olmak üzere 483’tür. Mevcut 483 mağazaya ek olarak 227 Kooperatif Market’in proje ve inşaat çalışmaları devam etmektedir. Yıl sonuna kadar hizmete alınacak 710 Kooperatif Market ve 5 Koopgross Market’in yanı sıra 2022 yılı ilk çeyreğine kadar 1000 markete ulaşması için bütün ekiplerimiz üstün bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca 247 birim Tarım Kredi Kooperatifinin teşhir alanları artırılarak 2021 yılı içerisinde tüketicilerimizin istifadesine sunulmuştur.

Yine bir başka günlük gazetede ise ‘Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş’ manşetiyle verilen haberde, Tarım Kredi Kooperatif marketlerdeki fiyatların incelendiği belirtilerek şirketimizin marketlerine ait olduğu iddia edilen fiyatlar üzerinden yanlış ve yanıltıcı bir haber yapılmıştır. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduğumuz üzere belirtilen fiyatlar, Tarım Kredi Kooperatif marketlerin gerçek fiyatlarını yansıtmamaktadır.”

“Toplamda 733 noktada tüketicilerimizin istifadesine sunmuştur”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Kooperatif Market Projesi başta olmak üzere iştirakleri marifetiyle 2017’de yalnızca 535 milyon lira olan üreticiden doğrudan ürün değerlendirme faaliyetini, 2020 yılı sonu itibarıyla 2,4 milyar lira olarak gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Tarım Kredi’nin bu yılki 3,5 milyar liralık ürün alım hedefiyle hacmini 3 yılda yaklaşık 6 kat artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tevdi ettiği görev gereği üreticilerimize tarımsal girdileri uygun koşullarda sağlarken, tüketicilerimizi de güvenli gıda ile yine uygun koşullarda sofralarında buluşturarak korumak en önemli görevimizdir. Ülke genelinde teşkilatlanmış 1615 kooperatifi, 200 hizmet bürosu ve 800 binden fazla ortağıyla Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, doğal ve güvenli çiftçi ürünlerini; bugün itibarıyla 13 farklı ilde kurulan lojistik merkezleri sayesinde dönüştürülen birim kooperatifleri, gross marketleri ve Kooperatif Marketleri ile birlikte toplamda 733 noktada tüketicilerimizin istifadesine sunmuştur. Ayrıca bayi formatımız olan Koopmarket ve internetten hızlı alışveriş imkanı sağlayan Koopgell ile ilgili demo çalışmalarımız devam etmektedir.”