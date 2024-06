Papara, Money 20/20 Europe’e katıldı

Papara, Avrupa'nın finans ve teknoloji odaklı en önemli ekosistem buluşması Money 20/20 Europe’ta bu yıl da yerini aldı. Papara, etkinliğe damgasını vuran flaş haberlerde Amerikan borsalarında parçalı hisse alım ve satımını mümkün kılan yeni yatırım ürününü duyurdu. Yeni ürünle, 20 milyon Papara kullanıcısı Nasdaq ve NYSE'de işlem gören hisse senetlerine 1 dolardan başlayarak yatırım yapabilecek.

Avrupa’nın finans ve teknoloji odaklı en önemli ekosistem buluşması olarak kabul edilen Money 20/20 Europe, 4-6 Haziran tarihleri arasında Amsterdam’da gerçekleşti. 20 milyon kullanıcısı ile Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, dünya çapında çok sayıda banka, finansal teknoloji şirketi, sektör paydaşı ve binlerce katılımcının buluştuğu etkinlikte bu yıl ‘’5 yıldız sponsor’’ olarak yerini aldı.

Money 20/20 Europe’ta ilk olarak 2023 yılında Türkiye’yi temsil eden ve büyük ilgi gören Papara, bu sene de etkinliğe damgasını vurdu. Tasarımı ve içerikleriyle dikkat çeken standı, Google, J.P. Morgan, Barclays gibi kurumların yer aldığı balkondaki özel lounge alanı ve 30 çalışanı ile Papara, fuar alanında 2 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı, 450’den fazla kişiyi Papara ürünleri ve deneyimiyle tanıştırdı ve 37 ticari iş birliği görüşmesi yaptı.

Papara deneyimiyle kişiye özel NFC özellikli dijital kartvizitler tasarlandı

Papara, 3 gün boyunca finans, teknoloji, yapay zeka ve inovasyon odaklı çok sayıda oturumun ve B2B görüşmenin gerçekleştiği etkinliğin ziyaretçilerini yenilikçi ürünleriyle tanıştırdı. Ziyaretçiler Papara’nın standında Papara kartlardan online ve yüz yüze ödeme alma çözümlerine, yatırım ve sigorta ürünlerinden chat özelliğine kadar uzanan çok sayıda ürün ve hizmeti deneyimledi.

Papara, kullanıcılarının kendi ön ödemeli kartlarını tasarlamalarını sağlayan teknolojiyi de standına taşıdı. Papara standını ziyaret eden yüzlerce katılımcı, NFC özellikli dijital kartvizitlerini tasarladı ve anında basılarak teslim edilen kartvizitlerini etkinlik boyunca kullandı.

Papara CEO'su Emre Kenci, “Türkiye’den doğan ve büyüyen Papara, dünyanın tanıdığı bir şirket oluyor. Finans ve teknoloji alanındaki küresel liderlerin buluştuğu Money 20/20 Europe etkinliğinde bu yıl da etkin bir şekilde yer aldığımız ve binlerce kişiye Papara deneyimini yaşattığımız için mutluyuz. Finansal Super App olma hedefiyle büyümeye devam ediyoruz. Avrupa pazarındaki yatırımlarımız ve Pakistan merkezli SadaPay’in yüzde yüzünü satın almamızın ardından; bugün sayısı 20 milyon olan Papara kullanıcılarının hızla 80 milyona ulaştığını çok yakında göreceğiz” dedi.

Etkinliğe damga vuran flaş haber: Papara’dan yeni parçalı hisse senedi yatırım ürünü

Papara CEO’su Emre Kenci Money 20/20'nin davetiyle ‘’Generation Wealth: How to Open Doors to New Ways of Investing’’ oturumunda konuşmacı oldu. Kenci, konuşmasında Papara’nın küresel B2B finansal teknoloji platformu DriveWealth ile kurduğu iş birliğini ve Amerikan borsalarında parçalı hisse alım-satımını mümkün kılan, Türkiye’de yeni nesil yatırımcıları güçlendirecek yeni hisse senedi yatırım ürününü anlattı.

Papara’nın lider finansal teknoloji platformu DriveWealth ile kurduğu iş birliği kapsamında hayata geçirilecek olan yeni yatırım ürünü ile 20 milyon Papara kullanıcısı Nasdaq ve NYSE'de işlem gören hisse senetlerine 1 dolardan başlayarak yatırım yapabilecek. Kolay kullanımı, şeffaf fiyatlandırması ve sabit işlem ücretleriyle ayrışan, Ekim 2024’te lansmanı yapılacak ürün için şimdiden 600 binden fazla kullanıcının bekleme listesine kaydolduğu bilgisi paylaşıldı.

Papara'nın yeni hisse senedi yatırım ürünü; gerçek zamanlı piyasa verileri ile parçalı hisselere minimum 1 dolardan ve sabit işlem ücretleriyle yatırım yapma olanağı sunacak. Papara kullanıcıları, saniyeler içinde yatırım hesabı açabilecek ve hesaplarına doğrudan Papara uygulamasından erişebilecekler.