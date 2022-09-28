Para transferi platformu UPT’den yeni hizmet: UPTION Avrupa hesabı

Aktif Bank iştiraki uluslararası para transferi, ödeme ve elektronik para şirketi UPT’nin UPTION uygulaması, kullanıcılarına Avrupa’da IBAN tahsis etmeye başladı.

28.09.2022 16:22:000
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Para transferi platformu UPT’den yeni hizmet: UPTION Avrupa hesabı

Konuya ilişkin bilgi veren UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “Avrupa bölgesinden paralarını almakta zorlanan önemli bir kitlenin sorununu anlayıp ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan kullanıcılarımıza UPTION’da ücretsiz bir şekilde Avrupa hesabı sağlayarak Avrupa bölgesinde (tüm SEPA bölgesinde) geçerli bir IBAN tahsis edeceğiz ve bu sayede kolay bir şekilde para transferi gerçekleştirebilecekler.

Kullanıcılarımız bu sayede artık Avrupa ülkeleri ile yapacakları para transferlerinde direkt olarak UPTION Avrupa Hesabı’nı kullanarak büyük bir avantaj elde edecekler. UPTION kullanıcıları tutardan bağımsız olarak sadece 1 EUR ödeyerek Avrupa’dan para alıp Avrupa’ya para gönderebiliyor.

Günümüzde en popüler para kazanma yollarından birisi haline gelen freelance çalışma sistemi, her geçen gün pek çok yeni kişinin tercihi olmayı sürdürüyor. Biz freelance çalışan insanlara da çok büyük fayda sağlamış oluyoruz” açıklamalarında bulundu.

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