Parcel Estates, Dubai'de ikinci ofisini açıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Parcel Estates artan talep ve genişleyen operasyonel kapasite doğrultusunda Business Bay’de ikinci ofisini açmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Dubai’de gayrimenkul danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Türk firması Parcel Estates, Dubai’nin prestijli plazalar bölgesi Business Bay’de yer alıyor. Parcel Estates, uzun yıllardır Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere pek çok şehirde binlerce projeyi portföyünde barındırıyor.

Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, Dubai’deki bu genişlemenin planlı bir sürecin sonucu olduğunu belirterek; “Parcel Estates olarak dünyanın dört bir yanından, farklı dillerde konuşan yatırımcıların başvurduğu küresel bir yatırım danışmanlığı merkezine dönüştük. Geçtiğimiz yıl Dubai’deki gayrimenkul yatırım faaliyetlerimiz ciddi bir hacme ulaştı. Türkiye’den gelen yoğun talepler, burada ikinci bir ofis ihtiyacını doğurdu. Yeni ofisin yine Business Bay’de konumlandırılmasında, bölgenin yüksek prestiji, yatırımcı ağırlama kolaylığı ve marka değerinin korunması etkili oldu. Bu adım aynı zamanda şirketin Dubai’deki büyüme hedeflerine de hizmet ediyor. Parcel Estates, 2025 Haziran ayına kadar Dubai’de 100’ün üzerinde lisanslı gayrimenkul danışmanı ile hizmet vermeyi hedefliyor' dedi.

Özden Çimen, bu süreçte teknik altyapı ve dijital çözümlere de büyük önem verdiklerini ifade etti: “Uluslararası gayrimenkul sektöründe oldukça deneyimli büyük bir ekibe sahibiz. A sınıfı bir web sitemiz var. Arka planda güçlü bir CRM sistemi ve yapay zeka destekli yazılımlarımızla, yatırımcılarımızın süreç boyunca en yüksek verimle ilerlemesini sağlıyoruz. Aynı anda hem sakin hem de agresif bir büyüme stratejisi yürütüyoruz.”

Parcel Estates; İstanbul Vadistanbul ve Dubai Business Bay’deki ofisleri ile aylık bazda milyar TL’yi aşan satış hacmiyle dikkat çekerken, 500 bin dolarlık konut satışlarından 5 milyon dolarlık büyük yatırımlara kadar geniş bir skalada hizmet sunuyor. Parcel Estates’in önümüzdeki dönemde Amsterdam, Karaçi ve Bodrum gibi şehirlerde de yeni ofisler açarak global yatırımcılarla daha yakın temas kurması planlanıyor.