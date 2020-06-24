Parlak fikirler için geri sayım başladı

Zorlu Holding, inovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenen daha iyi bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere hayata geçirdiği Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde başlattığı çalışanlarına yönelik projelerine devam ediyor. Bu kapsamda; Zorlu Holding, gelecek vizyonu Akıllı Hayat 2030’un en kritik süreçlerinden biri olarak gördüğü kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’in ikinci döngüsünü webex üzerinden yaptığı canlı yayın ile başlattı.

Zorlu Grubu’nun kurum içi girişimcilik programının 2. döngüsünde, grubun gelecek vizyonunu yansıtan Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik haritası ve uzun vadeli stratejik yatırım alanlarına yönelik fikir çağrısı 10 Haziran’da başladı. Seçilen fikirlerde çalışmak üzere Grup çalışanlarına takım çağrısı yapılacak ve takımlar yaklaşık 8 aylık bir maratona çıkacak. Süreçte tohum yatırımı alan, yoğun bir eğitim ve mentorluk programından geçecek takımlar ise finalde Zorlu Grubu hissedarlarına ve üst yönetimine sunum yaparak girişimlerini hayata geçirmek için yatırım amaya çalışacak.

Moderatörüğünü Hakan Akben’in üstlendiği online buluşma; Zorlu Grubu’nun hissedar temsilcileri, üst yönetimi, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, Hukuk Yurtiçi İşlemleri Müşavir Yardımcısı Nihan Esendal ve Muhasebe Müdürü Zafer Şeyben’in yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Zorlu Grubu çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda; proje paydaşları süreç ile ilgili bilgi paylaşamında bulunurken ilk döngüde yatırım alan AbilityPool ve ConectoHub’ın kurucu ortakları ve yeni döngüde inovasyon elçileri olarak destek verecekilk döngü katılımcıları, Zorlu Grubu çalışanları ile deneyimlerini paylaştı.



