Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Halka Açılıyor

Şehrin mimari dokusunda fark yaratan projelere imza atan ve Ankara'da gerçekleştirdiği projelerin ardından İstanbul’a Next Level markası ile iddialı bir giriş yapan Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurarak halka açılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geçen hafta onay alan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO), Tera Menkul Kıymetler liderliğindeki geniş bir konsorsiyum aracılığıyla 9-10 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, yatırımcılara farklı bir gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli sunduklarını, geliştirici bir şirketi halka açtıklarını söyledi. Halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow’larda kurumsal yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarının altını çizen Fatih Erdoğan, özellikle gayrimenkule yönelik talep patlamasının yaşandığı ve borsanın sürekli rekor tazelediği böyle bir dönemde bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule hem borsaya yatırım yapma fırsatını bir arada sunduklarını anlattı.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın portföy yapısı ile sektördeki bir çok şirketten ayrıştığına dikkat çeken Fatih Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslına bakarsanız tamamen proje geliştirmeye odaklı bir GYO yapıyoruz. Sonuçta Pasifik geliştirici bir şirket ve biz onu halka açıyoruz. Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz birbirinden özel iki proje var, Merkez Ankara ve Next Level İstanbul. Merkez Ankara projemiz Türkiye’nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra Emlak Konut projeleri arasında satış rekorları kıran bir proje. Next Level İstanbul projemiz ise şehrin tam kalbinde, Levent’in Etiler girişinde, şehrin en iyisi olmaya aday, çok özel bir proje. Bu iki projemiz de herkesin hayalinde olan, özellikle gayrimenkul yatırımcısının yoğun ilgi gösterdiği, kazanç potansiyeli yüksek olan projeler. Biz Pasiik GYO’yu halka açarak, yatırımcıları öncelikle bu iki projemizin kazanç potansiyeline yüzde 20 iskonto ile ortak etmek istiyoruz. Tabi ki bu şekilde bize ortak olan bütün yatırımcılarımız gelecekteki projelerimize ve onların kazanç potansiyeline de ortak olmuş olacaklar. Gelecek dönemde özellikle İstanbul’da yeni projeler geliştirmek istiyoruz. Biz işimizi çok iyi yapan bir şirketiz. Bunun en büyük kanıtı da geçmişte gerçekleştirdiğimiz projeler. Dolayısıyla böylesi potansiyel sunan bir GYO’ya, gayrimenkul piyasasının ve borsa endekslerinin birlikte yükseldiği bir dönemde yatırım yapmanın bireysel ve kurumsal yatırımcılara hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede çok önemli bir getiri potansiyeli sunacağına inanıyoruz.”

Pasifik GYO ile yatırımcıları kira getirisine odaklı gayrimenkullere değil, proje geliştirip yapıp satmaya odaklı bir GYO’ya ortak ettiklerini ifade eden Fatih Erdoğan, bu sayede yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunduklarını anlattı. Pasifik olarak gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yaklaşımlarının farklı olduğunu anlatan Fatih Erdoğan, “Ana stratejimiz proje geliştirmek ve bunu yaparken de olabildiğince yüksek katma değer oluşturmak. Biz geliştiriyoruz, yapıyoruz ve satıyoruz. Yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunuyoruz. Sonuçta yaptığımız iş kazançlı bir iş ve biz ortaklarımızın da bu kazançtan payını almasını istiyoruz” dedi.

Geliştirici bir şirket olarak sektöre yeni bir bakış açısı kazandıracaklarının altını çizen Fatih Erdoğan, başka geliştirici şirketlere de örnek olacaklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde daha çok sayıda geliştirici şirketin GYO kurarak halka açılmasını beklediklerini anlatan Fatih Erdoğan, “Herkes gayrimenkule yatırım yapamayabilir. Ancak küçük birikimlerle GYO hissesi alarak, en değerli projelere yatırım yapmak mümkün. Böylece küçük yatırımcı hem gayrimenkule hem de hisse senedi piyasalarına aynı anda yatırım yapabilir. Hem yatırımcı sektördeki yüksek kazanç potansiyelinden yararlanır, hem de GYO’lar krediye girmeden, borçlanmadan projelerini tamamlama imkânı elde eder” diye konuştu.

Fatih Erdoğan, halka arzın zamanlamasına yönelik olarak yaptığı değerlendirmede ise kovid salgını sonrası dönemde ortaya çıkan arz kısıtları ve enflasyonist ortamın gayrimenkul ve hisse senedi yatırımlarını daha da cazip hale getirdiğini ifade etti. Sermaye piyasası katılımcılarının ve geniş yatırımcı kitlelerinin, Pasifik GYO halka arzını bir fırsat olarak göreceğini vurgulayan Fatih Erdoğan, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Fatih Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halka arz gelirinin yüzde 70’lik bölümünü ise devam eden ve gerçekleşecek yeni projelerin geliştirilmesinde kullanacağız. Ana hedefimiz halka arz geliri ile önümüzdeki yıllarda geliştirilecek projelerin de finansman yükünün etkisini asgariye indirip, karlılığımızı azami oranda artırmak.”

Yüzde 25,23’ü halka açılıyor

Tera Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan ise, “Kurumumuz 2021 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu 3 başarılı halka arzdan sonra, gayrimenkul sektörünün önemli firmalarından olan Pasifik GYO’nun halka arzını gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz halka arzlarda hedefimiz, Borsa İstanbul’un ve Sermaye Piyasalarının daha güçlü hale gelmesi, sürdürülebilir, yatırımcılara güven veren bir yatırım ortamı sağlanmasıdır” dedi.

Metin Seyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pasifik GYO halka arzında 67,5 milyon nominal değerli pay karşılığında halka arz büyüklüğü 1,1 milyar civarında olup, bu çerçevede şirketin yüzde 25,23’lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların yüzde 20’sine tekabül eden şirket ortaklarının 13 milyon 500 bin TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Söz konusu ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde, toplam 81 milyon nominal değerli pay halka arz edilecek olup, bu durumda halka açıklık oranı ise yüzde 30,28 olacaktır. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla şirket paylarının halka arzında satış, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecektir. Halka arz edilecek 67 milyon 500 bin TL nominal değerli payların, yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.”

Bu bir ilandır.