Pasifik GYO, Göktürk ve Kemerburgaz arsaları için tapuları aldı

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Pasifik GYO), Göktürk ve Kemerburgaz arsaları için 443,5 milyon lira peşinat ödeyerek tapuları aldı.

Pasifik GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirketin proje geliştirme faaliyetleri kapsamında Eyüpsultan Belediyesi’nden aldığı 244 ada 1 parselde yer alan 35 bin 966 metrekarelik arsa ve 246 ada 5 parselde yer alan 42 bin 597 metrekarelik arsa için toplam 443 milyon 500 bin TL tutarında peşin ödeme yapıldı. Ödemeler sonrasında ilgili tapuların devirleri gerçekleşti ve şirketin aktiflerine dâhil olan söz konusu taşınmazlar için proje çalışmaları kapsamında ruhsatlandırma aşamasına geçildi.

Şirketten yapılan açıklmaya göre Ankara’ya değer katan Next Level Ankara, Next level Loft Ofis, Next Level Çayyolu ve Merkez Ankara gibi projeleriyle Türkiye’nin en önemli gayrimenkul geliştiricileri arasında yer alan Pasifik GYO, Mart 2021’de Levent’in Etiler girişindeki eski Jandarma Lojmanları arazisini Emlak Konut’tan hasılat paylaşımı modeliyle almıştı.

İstanbul’daki gücünü artırmayı ve Next Level farkını İstanbullulara da yaşatmayı hedefleyen Pasifik GYO, 2022 yılı içinde Levent/Etiler arazisinde Next Level İstanbul, Göktürk arazisinde Next Level Göktürk ve Kemerburgaz arazisinde de Next Level Country projelerini satışa çıkarmayı planlıyor.

Özellikle salgın sonrası konut arayışlarında öne çıkan bahçeli veya teraslı evleri az katlı binalarda ve geniş peyzaj alanlarına sahip sosyal donatıları kuvvetli site konsepti içinde, Next Level tasarım detaylarıyla yorumlayan Pasifik GYO, her zevke hitap edebilecek farklı konseptler tasarlıyor.

Açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri’nin bağlantı yollarının tam ortasında, İstanbul Havalimanı'na en yakın konumda yer alan ve son dönemde İstanbul’un en popüler konut bölgesi haline gelen Kemerburgaz-Göktürk Bölgesi’ne Next Level imzasını taşıyacak Pasifik GYO, peyzaj ve orman ile entegre Next Level Country projesinde arazinin doğal kotları ile uyumlu, modern tasarım çizgileri barındıran yeni nesil şehir villaları sunacak.

Next Level Göktürk projesinde ise salgın ve yeni dönem kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek inovatif tasarım yaklaşımı ile geliştirilen az katlı, geniş teraslı ve balkonlu daireler yer alacak. Bu projelerin perakende alanları ile de bölgenin yeni buluşma noktası olması hedefleniyor.

Pasifik GYO, Eyüpsultan Belediyesi’nin 15 Aralık 2021’de gerçekleştirdiği Kemerburgaz Mahallesi’ndeki 35 bin 966 metrekarelik arsa için 657 milyon TL, yine Kemerburgaz Mahallesi’ndeki 42 bin 597 metrekarelik arsa için de 1 milyar 117 milyon TL ile en yüksek teklifleri vererek, taksitli satış ihalelerini kazanmıştı.