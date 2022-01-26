2021 yılını yüzde 60’ın üzerinde büyüme ile kapatan fintech sektörünün öncü şirketlerinden Paynet, 2022 yılına da yüzde 100 büyüme hedefiyle girdi. Paynet CEO’su Serkan Çelik, yeni yılda pazarın yeni oyuncu girişleriyle daha da hareketleneceğini belirtirken, hibrit çözümler, çok kanallı müşteri deneyimi ve yenilikçiliğin sektöre yön vereceğini söylüyor.

Türkiye’nin lider fintech şirketlerinden Paynet, 2021 yılını yüzde 60’ın üzerinde büyümeyle kapattı. Geçtiğimiz yıl Paynet’e bu büyümeyi getiren en önemli gelişme temassız ödemelere artan ilgi oldu. Research and Market’in verilerine göre global dijital ödeme pazarı yüzde 16,1’lik büyümeyle 5,8 trilyon dolara ulaştı. Temassız ödemeler hacmi de yüzde 45’lik bir artışla 2,5 trilyon dolar oldu. Türkiye’de de BKM’nin verilerine göre yılın ilk yarısında temassız ödemeler 3 katı artış gösterdi. Bu ortamda Paynet’in mobil uygulamaları üzerinden gerçekleşen işlem adedinde yüzde 45, işlem tutarında da yüzde 95 büyüme kaydedildi. Paynet CEO’su Serkan Çelik, pandeminin yarattığı yeni koşullarda tüm işletmelerin süreçlerinde dijitalleşme ihtiyacının daha fazla ön plana çıktığını belirtiyor. “2021 yılında özellikle dijital ödemeler konusunda hayata geçirilen düzenlemeler ve tüm işletmelerin bu düzenlemeler doğrultusunda dijital ödeme çözümlerine artan ilgisi pazarı ve bizi büyüten en önemli gelişme oldu” diyor.

“Pazara 50’ye yakın yeni oyuncu girişi olacak”

Paynet 2022 yılına yüzde 100 büyüme hedefiyle girdi. Dijital ve temassız ödeme çözümlerinin hem operasyonel hem maliyet açısından yarattığı avantajların giderek daha çok şirket tarafından benimsendiğini ve 2022’de sektörün daha hızlı büyüyeceğini belirten Serkan Çelik, pazarda gerçekleşecek yeni oyuncu girişlerinin de bu yılın en önemli gelişmelerinden biri olacağını söylüyor. “Mevcut oyunculardaki büyümeye ek olarak yeni lisans alacak oyuncuların pazara girişiyle pasta daha da büyüyecek” diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Fintek en çok oyuncunun olduğu ve ilginin en yüksek olduğu dikey sektör. Şu anda lisans bekleyen 50’ye yakın şirket olduğunu biliyoruz. Bu yıl lisans alacak şirketler ve yeni regülasyonlara tâbi yeni oyuncular oyuna girecek. Böylelikle yeni unicorn’lar fintekler arasından çıkacak. Yeni girişler sadece yeni kurulan şirketlerle olmayacak, satın alma, yatırım, ortaklık ya da birleşmelerle de pazara yeni oyuncu girişi olacağını düşünüyoruz.”

“Hibrit çözümler ve çok kanallı müşteri deneyimi sektöre yön verecek”

Pazar büyürken Paynet’e büyüme getirecek ana konular fiziksel ticarete dokunan çözümler ve açık bankacılık alanında ortaya koyduğu yenilikçi uygulamalar olacak. Bu yıl rekabetin odağında müşteri ihtiyaçlarını anlama ve en iyi çözümleri sunmanın yer alacağını ifade eden Çelik, “Hibrit çözümler, çok kanallı müşteri deneyimi ve yenilikçilik sektöre yön verecek. Dijitalleşme ve regülasyonlar da sektörün büyüme hızını artıracak. Artık değişimin çok hızlı olduğu, müşteri taleplerinin, işletmelerin çözmesi gereken sorunların hızla değiştiği bir dünyadayız. Regülasyonların da bu sürece uyum sağlayacak şekilde evrilmeye başladığını gözlemliyoruz. Öte yandan regülasyon süreçlerinin 1 yıl gibi bir zamana tâbi olmasından dolayı açık bankacılık ve dijital bankacılık gibi alanlarda esas büyümeyi 2023 yılından itibaren hissedebiliriz” diyor.