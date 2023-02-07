Pegasus, deprem bölgesindeki 8 ilden uçuş biletlerini 100 liraya sabitledi

Pegasus Hava Yolları, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan yapılacak aktarmasız tüm uçuşlarda bilet fiyatını 100 liraya sabitledi.

7.02.2023 14:21:340
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Pegasus, deprem bölgesindeki 8 ilden uçuş biletlerini 100 liraya sabitledi

Pegasus, deprem bölgesindeki 8 ilden uçuş biletlerini 100 liraya sabitledi. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, deprem bölgelerine destek verebilmek için harekete geçildiği belirtildi.

AFAD ve yetkili makamlarla koordineli şekilde, yardım ekipleri ile ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması için yardım uçuşları düzenlendiği ve çalışmaların sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, "Misafirlerimiz ve kurtarma ekipleri için ek seferlerimizi açmaya devam ediyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş çıkışlı tüm uçuşlarımız 13 Şubat 2023'e kadar tek yön vergiler dahil 100 liradır." ifadeleri kullanıldı.

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