Pegasus iştiraki Hitit, halka arz için başvurdu

5 kıtada 38 ülkeden 48 uluslararası havayolu firmasının operasyon ve teknoloji yazılım süreçlerini yöneten Pegasus iştiraki Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş., ÜNLÜ & Co danışmanlığında halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Pegasus tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada yüzde 50 iştirak payına sahip olunan Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin taslak izahname onayı için Perşembe günü Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuru gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hitit Genel Müdürü Nur Gökman ise, 27 yıl önce sektörün ihtiyaçlarından yola çıkan iki kadın mühendis olarak kurduklarını açıklayarak, “Hitit, bugün havacılık deneyimli yaratıcı beyinleri ve parlak Türk mühendislerinin ürettiği teknoloji yazılım firması olarak geliştirdiği yenilikçi çözümlerle dünya devleri ile rekabet ediyor. Amacımız, yeni yatırımlarla havacılık sektörüne ilave yenilikler getirerek, yeni pazarlarda yatırımcılarımızı da yanımıza alarak daha da büyümek” diye konuştu.

Başta havayolu şirketleri olmak üzere, havayolu ve seyahat sektörüne Crane markası ile yeni nesil havayolu ve seyahat çözümleri sağlayan şirket, yazılım teknolojisiyle 5 kıtadan 38 ülkeden 48 uluslararası havayolu firmasının operasyon ve teknoloji yazılım süreçlerini yürütüyor.