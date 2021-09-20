Pepsico'dan pozitif açılım

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, daha sürdürülebilir bir gıda sistemi kurmaya yardımcı olma çalışmalarını hızlandırdı.

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, sürdürülebilir bir gıda sistemi inşa etmek, dünyanın yenilenmesine yardımcı olmak, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek amacıyla stratejik bir uçtan uca dönüşüm şeklinde tanımlanabilecek PepsiCo Pozitif (pep+) açılımını duyuruyor. PepsiCo Pozitif açılımının odaklanacağı üç temel başlık, Pozitif Tarım, Pozitif Değer Zinciri ve Pozitif Seçenekler olarak belirlendi.

Gezegen limitleri içinde çalışırken, dünyamız ve insanlar için olumlu bir değişime ilham vererek; sürdürülebilirliği merkeze alacak biçimde büyüme ve değer yaratmaya odaklanan PepsiCo, uçtan uca dönüşüm şeklinde tanımlanabilecek PepsiCo Pozitif açılımını tanıttı.

PepsiCo, malzemelerin tedarik edilmesinden, ürünlerin daha sürdürülebilir şekilde üretilip pazara sunulmasına, markaları aracılığıyla tüketicilere kendileri ve dünya için daha iyi seçimler yapmaları için ilham verme çabasından, toplulukları desteklemeye ve tedarik zincirinin her aşamasında yer alan grupların geçim kaynaklarını iyileştirmeye kadar, gıda sisteminin dönüşümünde liderlik rolünü üstleniyor. Bu bağlamda PepsiCo Pozitif anlayışının odaklanacağı üç temel başlık, Pozitif Tarım, Pozitif Değer Zinciri ve Pozitif Seçenekler olarak belirlendi.

Daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir geleceğin inşası

PepsiCo Pozitif, tüketicilerin dünyamız ve toplum ile daha fazla ilgilenmeye başladığı yeni bir iş gerçeğini yansıttığını ifade eden PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ramon Laguarta, şöyle konuştu “PepsiCo Pozitif, odağında sürdürülebilirlik ve insan kaynağı ile, büyümek ve ortak değer yaratmak için neyi nasıl yaptığımızın temel bir dönüşümü, şirketimizin geleceğidir. PepsiCo Pozitif markalarımızı değiştirecek, pazarda kazanmaya devam etmemizi sağlayacak. Örneğin, Lay’s’in sürdürülebilir rejeneratif (yenileyici) tarım uygulamaları ile yetiştirilen bir patates olarak yolculuğuna başladığını, Net-Sıfır ve Net Su Pozitif tedarik zinciri üzerinden pişirilip üretildiğini, biyo-çözünür bir ambalajda, en az tuz oranıyla pazara sunulduğunu hayal edelim. Bu, pozitif seçim anlayışımız ile üreteceğimiz, dünyanın en lezzetli ve bir numaralı patates cipsinin geleceğidir. Bu, PepsiCo Pozitif’in toplumumuz, dünyamız ve işimiz için nasıl daha iyi olacağının örneğidir. Şimdi bu yaklaşımın, milyar-dolarlık 23 markamıza uygulandığındaki ölçeği ve etkiyi hayal edelim”

Pozitif Tarım ile 3 milyon tondan fazla sera gazı emisyonu azaltımı

PepsiCo, Pozitif Tarım başlığı ile 2030 yılına kadar yenileyici tarım uygulamalarını neredeyse şirketin tüm tarımsal ayak izine eşit olacak şekilde 28,3 milyon dönüm alana yaymayı, bu sayede 3 milyon tondan fazla sera gazı emisyonunu azaltmayı, tarımsal tedarik zincirinde yer alan 250.000'den fazla kişinin geçim kaynaklarını iyileştirmeyi, kullanılan temel girdilerin %100'ünü sürdürülebilir yollardan tedarik etmeyi hedefliyor.

Pozitif Değer Zinciri ile net-sıfır emisyon

PepsiCo Pozitif’in en iyi ve güçlü etkiyi yaratacağı bir diğer odak alanı ise Pozitif Değer Zinciri olacak. Döngüsel ve kapsayıcı bir ekonomi oluşturmaya yardımcı olan “Pozitif Değer Zinciri’ oluşturmayı taahhüt eden PepsiCo, 2040 yılına kadar net-sıfır emisyona ulaşmayı, net su pozitif şirket olmayı ve ambalaj sürdürülebilirliğini iyileştirmeyi amaçlıyor. Karbon salımı azaltımı; iklim krizi ve küresel ısınma sebebiyle tüm dünyanın bir numaralı sorunu. PepsiCo bu kapsamda mutlak sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 40’tan fazla düşürmeyi, 2040 yılına kadar net sıfır emisyon elde etmeyi taahhüt ediyor.

Aynı zamanda net-su pozitif şirket olmayı hedefleyen PepsiCo, 2030 yılına kadar mutlak su kullanımı azaltmanın yanı sıra yüksek riskli bölgelerde kullanılan suyun %100’ünden daha fazlasını doğaya geri kazandırmayı hedefliyor. Pozitif Değer Zinciri kapsamında sürdürülebilir ambalaj vizyonuna yönelik çalışmalarını da hızlandıracak olan PepsiCo, 22 küresel pazarda, %100 geri dönüştürülmüş plastik (rPET) ambalajda PepsiCo ürünleri sunuyor.

Pozitif Seçenekler ile geri dönüşüme katkı

Tüketicilere, kendileri ve dünya için daha fazla gülümseme yaratan pozitif seçimler yapmaları için markaları aracılığıyla ilham vermeyi hedefleyen PepsiCo, bunun için öncelikli olarak, tüketicilerde sürdürülebilirlik odaklı farkındalık yaratılması gerektiğine inanıyor. Pozitif Seçenekler odağı ile PepsiCo; portföyünü bitki bazlı proteinler, kabuklu yemişler ve tohumlar ve kepekli tahıllar dahil olmak üzere dünya ve insanlar için daha iyi alanlara dönüştürmeyi; 2030 yılına kadar plastik ambalajlarda %50 geri dönüştürülmüş içerik kullanmayı, küresel yiyecek ve içecek portföyünde porsiyon başına geri dönüştürülmemiş plastiği %50 azaltmayı ve SodaStream işini küresel olarak ölçeklendirerek, 200 milyardan fazla plastik şişe kullanımının azaltılmasına yardımcı olmayı taahhüt ediyor.