Perakende satışlar Eylül'de hızını artırdı

TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Satış hacmi aylık yüzde 1,8 artış gösterdi.

11.11.2022 10:43:120
Paylaş Tweet Paylaş
Perakende satışlar Eylül'de hızını artırdı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,1 düştü.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,8 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 125, otomotiv yakıtı satışları yüzde 168,6 arttı.

Perakende ciro, eylülde bir önceki aya göre yüzde 5 yükseliş gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 artış olarak kayıtlara geçti.

Perakende ciro yıllık yüzde 130,8 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 125,0, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 168,6 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'ye yatırıma devam

Türkiye'ye yatırıma devam

Global ağda Türkiye atağı!

Global ağda Türkiye atağı!

Organik büyüme hedefliyoruz

Organik büyüme hedefliyoruz

Global türkler potansiyel peşinde

Global türkler potansiyel peşinde

Rotada büyük değişim

Rotada büyük değişim

Yeni bir oyun kuruyoruz

Yeni bir oyun kuruyoruz

Yorum Yaz