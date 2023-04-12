Perakende satışlarda sert düşüş!

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı. Böylece, perakende satışlarda 2021 Nisan ayından bu yana en sert düşüş yaşandı.

12.04.2023 11:29:180
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Perakende satışlarda sert düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı, yıllık yüzde 21,5 arttı. Böylelikle Şubat’ta, perakende satışlarda 2021 Nisan ayından bu yana en sert düşüş yaşandı.

Bültene göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,8 geriledi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 yükseldi.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro şubatta yıllık bazda yüzde 93,4 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 113,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 99,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 47,6 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,5 geriledi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1 yükselirken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,6 azaldı.

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