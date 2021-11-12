Peryön 50. yılında diyalog seferberliği başlatıyor

PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği 50’inci yılını yönetim kurulu üyelerinin ve Genç PERYÖN’lülerin katılımıyla düzenlenen basın buluşmasında kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, derneğin yarım yüzyıllık bilgi ve birikiminin tarihi bir diyalog seferberliğine dönüşeceğini ve bu seferberliğin “Geçmişe Saygı, Geleceğe Kanca” mottosuyla sürdürüleceğini ifade etti.

Dört bine yakın üye sayısı ile milyonlarca çalışana ulaşan, Türkiye’nin kendi alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği yeni yaşını, başlattığı ‘Gelecek #İnsanKonuşursa Başlar’ diyalog seferberliği ve yeni kurumsal kimliğiyle kutladı.

Dernek yönetim kurulu üyelerinin ve Genç PERYÖN’lülerin geniş katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında tanıtılan yeni kimlik ve stratejiyle, insan yönetimi alanının en önemli diyalog seferberliği başlatıldı.

Türkiye’de insan yönetimi ile ilgili olan tüm profesyonelleri, girişimcileri ve akademisyenleri ortak bir çatı altında toplayarak insan yönetiminin geliştirilmesi ve Türkiye’deki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için değer üreten çalışmalar yapan PERYÖN, yeni döneminde iki dezavantajlı grup olan gençleri ve kadınları hedef alan çalışmalara ağırlık verecek.

“Geçmişe saygı, geleceğe kanca”

50’inci yıl buluşmasının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, PERYÖN’ün iş dünyasının içinde bulunduğu duruma ayna tuttuğunu ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirleyerek aksiyon almayı sürdüreceğini belirterek, “Yepyeni bir gelecek, etkileşim etrafında şekillenen bir diyaloglabaşlayacak. Bu yüzden 50. Yaşımız ile birlikte diyalog seferberliği başlatıyoruz. Bu seferberlik ‘Geçmişe saygı, geleceğe kanca’ anlayışı ile gerçekleşecek ve yeni kurumsal kimliğimizle de uyumlu olacak” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir değişim yaşandı ve devam ediyor”

COVID-19 krizinin insanlık tarihinin en büyük değişimlerinden birini tetiklediğini söyleyen Çelebiöven, herkesin değişen birey ve organizasyon ihtiyaçları doğrultusunda hızlı bir uzaktan çalışmaya geçişe ve dijitalleşme yaşadığına dikkat çekti. Bu zorunlu fiziksel değişimin insana yönelik bir dizi psikolojik değişimi tetiklediğini belirten Çelebiöven, “Bu dönemde birbirimizi anlamanın, empati, şeffaflık ve açık iletişimin önemini, daha önemlisi insan kaynağının kurumların sürdürülebilirlik için en büyük ihtiyacı olduğunu anladık. Şimdi, insana ve insani olana yepyeni bir bakış açısına ihtiyacımız var” dedi.

Her 5 genç kadından sadece 1’i istihdam ediliyor

PERYÖN’ün misyonu gereği kadınları ve gençleri iki dezavantajlı grup olarak çalışmalarının odağına aldıpını söyleyen Buket Çelebiöven, “Türkiye’de gençlerin ve kadınların kesişme noktası olan her 5 genç kadından sadece 1’i istihdam ediliyor. Türkiye, OECD’deki kadın işgücüne katılım oranı en düşük olan ülkelerden biri ve eğitim seviyesi yüksek genç kadınlar Türkiye’de iş bulmakta daha fazla zorluk çekiyor. Bu alana öncelik vermek kaydıyla kadınların iş gücü piyasasına katılımı ve istihdamda sürekliliği için iş ve özel yaşam uyumunu destekleyici mekanizmaları en yaygın şekilde sağlamak konusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

PERYÖN Kongre 50.yıla özel herkesin katılımına açık

PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Taşçı Firuzbay da, PERYÖN’ün başlattığı ‘Gelecek #İnsanKonuşursa Başlar’ diyalog seferberliğinin en önemli yansımasının 29. İnsan Yönetimi Kongresi olacağını duyurdu. Firuzbay, “PERYÖN olarak pandeminin getirdiği dijitalleşmeye hızlıca adapte olduk ve online’a taşıdığımız kongremizi bu seneye özel ücretsiz ve herkese açık bir şekilde yapmaya karar verdik. Bugün ilk defa sizlerle paylaştığımız bu gelişme ile birlikte PERYÖN Kongre, bu sene BloombergHT ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda 22 Aralık 2021’de canlı olarak yayınlanacak” dedi.

Firuzbay, PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nin derneğin vizyon ve misyonu ile paralel bir başka önemli çalışması olduğuna dikkat çekerek, “PERYÖN Ödülleri ile amacımız başarılı uygulamaları takdir etmek, iyi örnekleri çoğaltarak tüm iş dünyası ile paylaşmak ve bu sayede çalışma ortamlarının kalitesini artıracak uygulamaların çoğalmasını sağlamak. Pandemi bizlere paylaşmayı, yardımlaşmayı ve insani değerlerimizi bir kez daha hatırlatırken yıllardır bu misyonu sahiplenmiş PERYÖN Ödülleri bugün çok daha anlamlı ve önemli. Ayrıca EAPM- Avrupa İnsan Yönetim Derneği, insan yönetimi alanında dünyadaki en önemli iki otoriteden biri ve PERYÖN İnsana Değer Ödülleri Büyük Ödülü global alanda EAPM’nin tanıdığı tek ödül olma özelliğini taşıyor. Bu alandaki en prestijli ödül olduğu için, yurtdışında da büyük önemi ve değeri var. Bu ödülü alan proje, 32 ülkeyi temsil eden çatı derneğimiz EAPM tarafından da takdir görüyor, paylaşılıyor” ifadelerini kullandı.

PERYÖN üyeleri için çalışıyor

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Onel de PERYÖN’ün yenilikçi faaliyetleri, araştırmaları ve etki alanıyla ilgili bilgi verdi. Onel, üye olmanın PERYÖN’ü ve çalışma yaşamındaki insanı güçlendirmek için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, insan yönetimi uzmanlarını üye olmaya ve üyeliklerini aktif etmeye davet etti. Onel, “Derneğin sağlıklı ve doğru faaliyetlere imza atabilmesi için en önemli konulardan biri elbette ki üye geliştirme. Tüm sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi PERYÖN’ün de en büyük gücü aynı değer çatısı altında toplanmış üyeleri. Ne kadar fazla insan yönetiminin içinde olan lider ve lider adaylarını bu çatı altına alabilirsek, o kadar güçleneceğiz. Evet ciddi bir üye sayımız var. Ancak sektöre yön verebilmek ve geleceğe doğru güçlü adımlar atılmasını sağlayabilmek için daha fazla lider ve lider adayını aramızda görmek istiyoruz” dedi.

PERYÖN olarak gençlere yönelik pek çok projeyi de hayata geçirdiklerini anlatan Onel, “Şimdi Söz gençlerde vizyonuyla bünyemizde bir genç kuşak organizasyonu kurduk. Amacımız elbette gelecek için onlara ilham vermek. 1990 ve sonrası doğumlu 36 genç ile bir danışma kurulu oluşturduk. Yönetim kurulu olarak onlara hem mentörlük yapıyoruz, hem de tersine mentörlük programı ile geleceğe dair beklentilerini anlamaya çalışıyor, sorunlara yaklaşımlarını dinliyor, fikirlerini öğreniyoruz. Şu an ikinci grupla çalışmalarımız ediyor ve program çok güzel ilerliyor. Önümüzdeki dönemde de gençlere yönelik birçok çalışmamız olacak” dedi.

PERYÖN’de genç enerji

PERYÖN Genç Temsilcileri de 50’inci yıl buluşmasında hedeflerini anlattılar. PERYÖN Genç Yönetim Kurulu sözcüsü Zeynep Aydemir “PERYÖN Genç Yönetim Kurulu Programı, genç neslin, insan yönetimi çalışmalarına ilk elden erişimini sağlamak ve hedeflenen gelecek için onlara ilham vermek amacıyla başlatıldı. Amaç deneyimli İK liderlerinin insan yönetimi alanındaki gelişmeleri yeni nesil perspektifiyle görmelerini sağlamak. Aynı zamanda insan yönetimi uygulamalarının, genç neslin beklentilerine uyumlanmasını kolaylaştırmak” dedi.

PERYÖN Genç Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Aktan da “Gençlerin hissettikleri, sorunları ve gelecekten beklentileri’’ adlı konuşmasında genç profesyonellerin ve adayların insan yönetimi departmanlarından beklentilerini özetledi. Aktan konuşmasında, “İşverenler de kendilerini gençlere hazırlamalı. İş yapış şekli, iletişim dinamikleri, liderlik anlayışı yeniden tasarlanmalı. Beklediğiniz yüksek potansiyelli çalışana ulaşmak istiyorsanız, siz de kurum kültürünüzü aynı çeviklik üzerine kurmalısınız. Genç yetenek kaybını bu şekilde en aza indirgemek mümkün” ifadelerini kullandı.

Tanıtım filmi 50 yılı özetledi

Yapılan buluşmada PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği 50’inci yılı anısına hazırlanan tanıtım filmi de ilk kez basın mensuplarıyla paylaşıldı. Mini bir belgesel niteliği taşıyan tanıtım filminde PERYÖN’ün geçmiş dönem başkanları, aktif yöneticileri ve üyeleri derneğin 50 yılda aldığı yolu anlattılar.