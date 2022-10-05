Peryön İnsan Yönetimi Kongresi 30. kez toplandı

PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi, bu yıl Cemal Reşit Rey’de gerçekleşiyor. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın da bir konuşma yaptığı kongre, 6 Ekim'de de devam edecek.

Avrupa’nın alanında en büyük organizasyonu olan PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’nin 30.’su 5-6 Ekim’de Cemal Reşit Rey’de gerçekleşiyor. Kongre, bu yıl “Shaping the Future – Geleceği Şekillendir!” teması altında, “Merak, Strateji ve Teknoloji” mottosu ile Türkiye’den ve dünyadan alanında önde gelen pek çok uzman ismi katılımcılarla buluşturuyor.

Kongrenin açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılımı ile gerçekleşti.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven “Bugün insan yönetimi alanında yıllardır iş dünyası hazır olmalı dediğimiz konuları tartışıyoruz. Şirketler iş sürdürülebilirliği için insan yönetiminin ne kadar önemli olduğunu anladı. Devam eden belirsizlik ve kriz ortamında bunu dikkate almayan hiçbir strateji sürdürülebilir finansal başarı getirmeyecek. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’ni merak, strateji ve teknoloji odağında geleceği şekillendireceğimiz dünya çapında bir yolculuk olarak tasarladık. İki gün boyunca insan yönetimi konusunu en tepeden en aşağıda tüm ayrıntıları ile alacağız. Bu alandaki dönüşümü en iyi şekilde yönetmek isteyen iş dünyası için stratejik yol haritaları ortaya koyacağız” dedi.

YenidenBiz Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Yeşildere, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile gerçekleştirdiği Yeni Anlayış Yeni Gelecek oturumunda TÜSİAD ile birlikte Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 1.000 kadının iş hayatına dönüşünü sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Özlem Yeşildere ve Orhan Turan proje ile ilgili; Türkiye'de 500 bin üniversite mezunu işsiz kadın olduğunu, gelecek sene 1.000 kadını işe döndürebilmek için emek verdiklerini açıkladı. Yeşildere ve Turan ”Çağrımızı insan kaynakları yöneticileri ile de burada paylaşıyoruz” dediler. Projenin YenidenBiz, PERYÖN ve TÜSİAD’ın farklı rollerinden faydalanarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

DAHA İYİ BİR DÜNYA YARATMAK…

Thinkers50 tarafından yaşayan en etkili 20 iş düşünürden biri seçilen, iş dünyasının yakından takip ettiği dünyaca ünlü Global Değişim Gurusu ve Fütürist Dr. Patrick Dixon, QNB Finansbank sponsorluğunda gerçekleştirdiği “Güvenilir Liderlerin Değeri ve Hemen Her Şeyin Geleceği” adlı oturumunda, bütün liderlik, pazarlama, yönetim ve motivasyonların ortak noktasının “daha iyi bir dünya yaratmak” olduğunu söyledi.

Canada Vancouver'dan online olarak kongreye katılan Dünya İnsan Yönetimi Dernekleri Federasyonu Başkanı Anthony Ariganello ise “Burada bir arada olmamızın nedeni gelecekte iş hayatının nasıl olacağını anlamak. İş hayatında geriye dönüşün olmayacağı kesin. Geleceğin iş yerlerini inşa etme konusunda tüm profesyonellerin büyük sorumluluğu var” dedi ve şirket kültürünün yüksek potansiyele sahip çalışanlar için kilit nokta olduğunu sözlerine ekledi.