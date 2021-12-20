PERYÖN Kongresi 22 Aralık'ta

Kongre, PERYÖN’ün 50’inci yıl kutlamaları kapsamında bir ilke imza atılarak ücretsiz ve herkese açık olacak. Kongre, BloombergHT.com üzerinden 22 Aralık 2021’de canlı yayında genel katılıma açık olacak.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin insan kaynakları yöneticilerinin üyesi olduğu PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği odağına insanı alan büyük bir kongreye hazırlanıyor. 22 Aralık’ta online düzenlenecek kongrenin ücretsiz ve herkese açık olacağını belirten PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, öncelikli hedeflerinin iş dünyasında pandeminin yarattığı yaraları sarmak olduğunu ifade ediyor.

İş dünyasında pandemi krizini yönetenlerin tüm dünyada insan yönetimi profesyonelleri olduğunu belirten Çelebiöven, “Kısa vadeli hedefimiz iş dünyasında pandeminin yaralarını sarmak ve geleceğin iş dünyası için yaşanan dönüşüme kurumları adapte etmek” diyor. Çelebiöven, uzun vadeli hedeflerininse odağında ‘insan’ olan daha demokratik, daha insana yaraşır ve daha eşitlikçi bir iş dünyasının kapılarını açmak olduğunu belirtiyor. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven ile 22 Aralık’ta düzenleyeceklerini PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’nin detaylarını ve hedeflerini konuştuk:

İnsan kaynakları yöneticileri olarak bu zor dönemde hedefiniz nedir?

İş dünyasında pandemi krizini yönetenler tüm dünyada insan yönetimi profesyonelleri oldu. Odağında insan sağlığı ve insanın sürdürülebilir refahı olan bir dönemden geçiyoruz ve bir kez daha anlıyoruz ki operasyonlarımızın geleceği öncelikli olarak bu iki faktöre bağlı. İnsanı ve insanın iyilik durumunu ilk sıraya oturtmak, işin kendisinin refah sağladığı çalışma koşulları yaratmak, pandemi sonrası oluşan yaraların sarılmasına destek olmak ve elbette operasyonel verimliliği artırıcı insan odaklı faaliyetlerde bulunmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Bu seneki kongrenin ana teması nedir? Kongreyle ne amaçlıyorsunuz?

Bu yıl “Gelecek #İnsanKonuşursa Başlar’ dedik ve kongremizin kapılarını sonuna kadar açtık. Gelin sesinizi duyurun. Bizi geleceğe taşıyacak iş ortaklığını birlikte yaratalım. Her zaman olduğu gibi birbirinden değerli konuşmacıları, farklı sektörlerden şirketleri ve binlerce profesyoneli bir araya getiriyoruz. Değişimi, belirsizliğin getirdiklerini, kültürü, yeni dönemde İK’nın değişen rolünü, yeni dönemin çalışan bağlılığını, wellbeing’i, yetenek yönetimini, yapay zekayı, çeşitlilik ve kapsayıcılığı ve en önemlisi anlamı, amacı ve geleceği konuşacağız. Ülkemizden ve dünyadan pek çok önde gelen isim ile birlikte geleceğin iş dünyasını tasarlayacağız.

Neden “İnsankonuşursa başlar” dediniz?

Çünkü biz yepyeni bir geleceğin, etkileşim etrafında şekillenen bir diyalogla başlayacağını düşünüyoruz. Kısa vadeli hedefimiz iş dünyasında pandeminin yaralarını sarmak ve geleceğin iş dünyası için yaşanan dönüşüme kurumları adapte etmek. Uzun vadeli hedefimiz ise odağında ‘insan’ olan daha demokratik, daha İnsan’a yaraşır ve daha eşitlikçi bir iş dünyasının kapılarını açmak.

Yeni dönemde İK’nın rolü ne olacak?

İK’nın rolü değişiyor ve çok daha stratejik hale geliyor. Bundan böyle İK “İşin Geleceğini Tasarlama” konusunda etkin rol alacak. İK’nın pandemi de kazandığı önem ve liderliği şirketlerde sürdürmesi çok önemli ve gerekli. İK’nın yetenek stratejisini organizasyonun stratejisi ile bağlantılı hale getirerek organizasyonlarında herkesi ortak amaç ve değerler altında birleştirmek, organizasyonu ve operasyonları daha çevik hale getirmek, büyüme ve gelişim kültürü yaratmak konusunda daha aktif olması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.