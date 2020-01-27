Petrolde 1 yılın en düşük fiyatı

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 59,89 dolardan işlem görüyor.

27 OCAK, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Petrolde 1 yılın en düşük fiyatı

Petrol fiyatları, koronavirüs salgınından ölenlerin sayısının artmasının ve bazı kentlerin karantinaya alınmasının petrol talebiyle ilgili endişeleri artırmasının ardından %2'den fazla geriledi. 60 doların altına gevşeyen Brent petrolün varil fiyatı son 1 yılın (58,66) en düşük seviyesine indi. Bu seviyeler en son 1 Ocak 2019 tarihinde görülmüştü.

Cuma günü 62,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 60,69 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili bu sabah ilk işlemlerde 58,41 dolara kadar indi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,95 dolar oldu. 

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının 18-24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet artarak 676'ya yükselmesi piyasada arz fazlasının artabileceğine işaret ederek fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ekonominin kalbi Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde atacak

Ekonominin kalbi Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde atacak

İki bankaya 281.8 milyon TL para cezası

İki bankaya 281.8 milyon TL para cezası

Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı

Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.