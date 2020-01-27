Petrolde 1 yılın en düşük fiyatı

Petrol fiyatları, koronavirüs salgınından ölenlerin sayısının artmasının ve bazı kentlerin karantinaya alınmasının petrol talebiyle ilgili endişeleri artırmasının ardından %2'den fazla geriledi. 60 doların altına gevşeyen Brent petrolün varil fiyatı son 1 yılın (58,66) en düşük seviyesine indi. Bu seviyeler en son 1 Ocak 2019 tarihinde görülmüştü.

Cuma günü 62,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 60,69 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili bu sabah ilk işlemlerde 58,41 dolara kadar indi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,95 dolar oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının 18-24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet artarak 676'ya yükselmesi piyasada arz fazlasının artabileceğine işaret ederek fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.