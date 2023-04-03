Petrolde neler oluyor? Peş peşe 'üretim kesintisi' açıklamaları geliyor!

OPEC+'dan sürpriz kesinti kararı... OPEC+ Mayıs ayından itibaren günlük 1 milyon varili aşan petrol üretimi kesintisine gitme kararı aldı. Kazakistan ve Rusya da açıkladı...

OPEC+ üyesi Arap ülkelerinden bir kısmı petrol üretimini düşürme kararı aldı. Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldığı belirtildi.

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir’in günlük petrol üretimini "gönüllü" olarak 48 bin varil azaltma kararı aldığı ifade edildi. Açıklamada, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde mayıs ayından yıl sonuna kadar gönüllü olarak yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına bağlı olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde de OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı alındığı aktarıldı.

Umman Enerji Bakanlığı da Twitter hesabından, mayıs ayından başlayıp yıl sonuna kadar petrol üretiminin günlük 40 bin varil azaltılacağını duyurdu. Irak 211 bin varil, BAE 144 bin varil, Kuveyt ise 128 bin varil kesintiye gideceğini açıkladı. Rusya da daha önce petrol üretiminde günlük 500 bin varil kesinti yapacağını açıklamıştı.

Alınan bu kararlarla birlikte, OPEC+ ülkeleri mayıs itibarıyla günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gitmiş olacak. OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Suudi Arabistan'dan günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürme kararı

Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini mayıs ayından itibaren 500 bin varil azaltma kararı aldı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da konuyla ilgili Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bir haber yayımlandı. Ülkenin, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı aktarılan haberde, gönüllü olarak yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına ek olduğu kaydedildi. Haberde Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretim miktarına dair bilgiye yer verilmedi. OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Rusya, petrol üretimindeki "azaltma" kararını yıl sonuna kadar uygulayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacaklarını bildirdi. Novak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizi ve dünyada enerji alanında atılan hatalı adımlar nedeniyle petrol piyasasında yüksek oynaklık ve öngörülemez süreçlerin yaşandığını vurguladı.

Rusya’nın önleyici bir adım olarak petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı aldığını belirten Novak, “Petrol üretimimizi, şubat üretim hacmimize kıyasla yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil düzeyinde azaltacağız.” ifadesini kullandı. Novak, 10 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın petrol üretimini mart ayında günlük 500 bin varil azaltacağını söylemişti.

Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. Rus dizeline ve gaz yağına da varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmişti.

Kazakistan, mayıstan itibaren günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek

Kazakistan, mayıs ayı itibarıyla yıl sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararı aldı. Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın OPEC+ ülkeleriyle alındığı bildirildi. Açıklamada, “Kazakistan, gönüllü olarak mayıstan itibaren 2023 yılının sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek. Bu, 5 Ekim 2022’de 33. OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda alınan üretim kesintisi kararına ek bir önlemdir.” ifadesi kullanıldı.

Petrol sürpriz kesinti kararıyla sıçradı

OPEC+ petrol üretiminde beklenmedik bir kesinti kararı açıklarken karar sonrası ABD ham petrolünde yüzde 8’e varan yükseliş kaydedildi. Karar sonrası analistler petrol tahminlerini yukarı yönlü revize ediyor.

OPEC+ günde bir milyon varili aşan sürpriz bir petrol arzı kesintisiyle son zamanlarda arzı sabit tutacağı yönündeki politikasını rafa kaldırdı. Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği petrol karteli OPEC ve müttefiklerinin uygulayacağı ilk kesintiler gelecek ay günde 1,1 milyon varil daha az petrol arzıyla sonuçlanacak. Suudi Arabistan günde 500 bin varil kesintiyle petrol üretimi düşüşüne katılacak.

Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri de 100 binin üzerinde varille kesintiye katılırken Rusya daha önce Haziran ayına kadar uygulayacağını söylediği günde 500 bin varil kesintiyi yıl sonuna kadar uzatacak. Rusya’nın kesintisi de hesaba katıldığında potansiyel 1,6 milyon varillik petrol OPEC+ üyeleri tarafından üretilmeyecek. OPEC+ en son Ekim ayında petrol üretimini günlük 2 milyon varil keseceğini açıklamıştı.