Petroyağ'a sektörel performans ödülü

Endüstriyel yağ pazarındaki faaliyet gösteren Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Kocaeli Sanayi Odası tarafından üçüncü kez Sektörel Performans Değerlendirme Ödülü’ne layık bulundu.

9.01.2023 18:14:210
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Petroyağ'a sektörel performans ödülü

1993 yılında  kurulan Petroyağ, 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. 

7 kritere göre değerlendirme

Petroyağ, Kocaeli Sanayi Odası Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri’nde “verimlilik, yenilikçilik ve markalaşma, dış ticaret, topluma katkı ve çevre, istihdam, çalışanların geliştirilmesi ile bilinçlendirilmesi” kriterlerine göre değerlendirilerek ödül almaya hak kazandı.

“Amacımız Türk sanayisine hizmet”

Petroyağ ve Kimyasallar Sanayi Ticaret A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Soysal, 2017 ve 2020’nin ardından üçüncü kez sektörün en iyi performans gösteren şirketi olarak ödüllendirilmekten  büyük mutluluk duyduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Şirketimiz Türk sanayisine hizmet amacıyla kuruldu. Türkiye endüstriyel yağ pazarında ilk üçte olan firmamız, tescilli markalarımızla yurt içinde 8 bayi ile 600’ün üzerinde sanayi kuruluşuna hizmet veriyor. Petroyağ, dünyanın önde gelen rafinerileri ile gerçekleştirilen iş birlikleri ile bugün 40’tan fazla ülkeye ihracat yapar hale geldi. Üç yıl içinde de tüm satışların içindeki ihracat oranımızı yüzde 45’e çıkarmak istiyoruz. Petroyağ ayrıca 2019’da British Safety Council Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği ve 2020’de Deloitte En İyi Yönetilen Şirket ödüllerinin de sahibi olmuştu. Hedeflerimize ulaşmak için sarf ettiğimiz çabaların prestijli ödüllerle desteklenmesi bizi gururlandırıyor.”

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