Peugeot Eylül 2022 kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye, eylül ayına özel kampanyasını duyurdu.

-Peugeot Türkiye açıklamasına göre, eylül ayı boyunca SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008 ve 508 modellerinde yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

-SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modelinde 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi imkanı var.

-SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 300 bin TL için 12 ay yüzde 1,69 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

-Peugeot SUV 5008, 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 300 bin TL için 12 ay yüzde 1,69 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

-Peugeot 508, 150 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli veya 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

TİCARİ MODELLER

Açıklamaya göre, Peugeot Rifter’a, ay boyunca 65 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 130 bin TL için 15 ay yüzde 1,69 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 100 bin TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 200 bin TL’ye kadar 15 ay yüzde 1,69 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.