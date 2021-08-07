Peugeot Ağustos 2021 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye’nin ağustos ayı kampanyası kapsamında, tüm Peugeot modellerinde geçerli sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Peugeot SUV 2008’e 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor.

Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve “Black Pack” seçeneği ile dikkati çeken yeni Peugeot SUV 3008’de ve yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile yeni Peugeot SUV 5008’de ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Peugeot 208 12 ay sıfır faizli kredi veya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle sunuluyor. Peugeot 208’de fiyatlar 199 bin TL’den başlıyor. Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.