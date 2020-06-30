Piyasalara 'Çin' morali

Küresel piyasalar yoğun veri akışının olduğu güne pozitif bir seyirle başladı. Dolar/TL, günlerdir dengelendiği 6,85'ten euro/TL ise 7,70'ten işlem görüyor.

Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem saatlerinde yaşanan negatif havadan çok çabuk sıyrılmayı başardı. ABD ve Avrupa borsalarındaki dünkü pozitif hava Asya borsalarıyla birlikte bu sabah saatlerine de taşındı. Asya borsaları Çin'de imalat sektörünün Haziran'da beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösteren verinin ardından yükselirken, veri koronavirüs krizinin yarattığı büyük tahribattan toparlanmaya çalışan küresel ekonomi için umut verici bir işaret oldu. ABD borsalarındaki dünkü kazanımlarında güçlü konut verisi ve yeni bir teşvik paketine yönelik beklentiler etkili olurken ABD vadelileri yatay hareket ediyor.

Yurt içinde ise TL'nin dolar ve euro karşısındaki sakin seyri bugün de devam ediyor. Dolar/TL, günlerdir sıkıştığı 6,85 seviyelerinden değerlenirken euro/TL'de işlemler 7,70'den gerçekleştiriliyor.

Petrolde sınırlı düşüş

Petrol fiyatları, Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin petrol üretiminin yeniden başlaması için görüşmelerde ilerlemeye işaret etmesiyle, yakıt talebindeki toparlanmaya yönelik iyimserlik ve arzda beklenen artışın piyasayı baskılamasıyla geriledi.



Brent petrolünün varili düne göre yüzde 0.2 düşüşle 41.70 dolardan; ABD hafif ham petrolü ise 39.45 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Altın 1770 dolar düzeyinde

Altın koronavirüs vakalarındaki artış ve salgının ekonomiye yansımasıyla ilgili endişelerin, güvenli liman talebini canlandırmasıyla sekiz yılın zirvesine yakın seyrediyor. Altın dört yıldan uzun sürenin en iyi çeyreklik performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı geçen hafta gördüğü sekiz yılın zirvesi olan 1,779.06 doların 7.76 dolar altında 1,771.30 dolarda seyrediyor.

Günün ajandası



10.00 Türkiye, mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri

12.00 Euro Bölgesi, Tüketici Fiyat Endeksi

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi

16.45 ABD, haziran ayı Chicago PMI

17.00 ABD, haziran ayı tüketici güven endeksi