Piyasalarda Fed'den gelecek mesajlar bekleniyor

Küresel piyasalarda geçen hafta kırılan rekorların ardından bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.

Küresel piyasalarda geçen hafta kırılan rekorların ardından bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış devam ederken, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası jeopolitik riskler de gündemin üst sıralarına yerleşti.

Makroekonomik veri tarafında geçen hafta ABD'de istihdam piyasası verileri toparlanma sinyalleri vermeye devam etti. Fed'in para politikasına yön veren bir diğer kritik gösterge olan enflasyon ise temmuzda yıllık yüzde 5,4 yükselişle 13 yılın en yüksek seviyesinde kaldı. Bu dönemde çekirdek enflasyonda aylık ve yıllık bazda düşüş kaydedilse de Üretici Fiyat Endeksi yüzde 7,8 ile Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Açıklanan verilerin "enflasyondaki yükselişin kalıcı olmadığı" görüşünü desteklemesi sonrası, Fed'in varlık alımlarında azaltıma gitmede aceleci davranmayacağı beklentilerinin fiyatlandığı pay piyasalarında rekor seviyeler görüldü.

Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini, bir aylık duraksamanın para politikası gidişatı açısından yeterli bir sinyal olmadığını belirterek, halihazırda Fed yetkililerinin açıklamalarının da "varlık alımlarında azaltıma gidilmesi gerektiği" yönünde ağırlık kazandığını söyledi.

Yatırımcıların para politikalarının geleceğine dair ipucu aramaya devam edeceğini vurgulayan analistler, bu kapsamda yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile çarşamba günü Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına yönelik tutanakların önemli olduğunu kaydetti.

Analistler, bu hafta veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve konut başlangıçları, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyonun öne çıktığını belirterek, yurt içinde ise nispeten zayıf bir akış olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantı tutanaklarının izleneceğini bildirdi.

Geçen hafta cuma günü New York borsasında endeksler kötü gelen tüketici güven endeksi verisine rağmen pozitif tarafta kalmaya devam etti. Haftalık bazda bakıldığında ise Dow Jones endeksi yüzde 0,87 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,71 artışla rekor kapanış gerçekleştirirken, hafta genelinde negatif ayrışan teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Cuma günü 92,5 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi, bugün yatay hareket ediyor. Geçen hafta yüzde 1,38 seviyelerinden yüzde 1,27'lere kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yeni haftada başlangıcında da aşağı yönlü seyrine devam ederek yüzde 1,25'in altını gördü.

Avrupa tarafında da destekleyici para politikalarının devam edeceği beklentileri pay piyasalarında rekorları beraberinde getirdi. Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,51 artışla rekor seviyeden kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,34 değer kazandığı haftayı, Şubat 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeden tamamladı. Avro/dolar paritesi geçen hafta 1,1706'ya kadar gerileyerek yaklaşık 4,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından, yeni hafta başlangıcında yüzde 0,1'lik azalışla 1,18'in hemen altından işlem görüyor.

Asya borsalarında ise özellikle Çin ve Japonya'daki Kovid-19 vaka sayıları endişe kaynağı olmaya devam ederken, Çinli regülatörlerin önemli endüstrilere yönelik düzenlemeleri pay piyasalarını baskılıyor. Bu gelişmelerle geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izlenen Asya tarafında, yeni haftanın da açıklanan verilerin ardından karışık başladığı görülüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülke ekonomisinde büyüme çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşti. Çin'de ise temmuzda sanayi üretimi yıllık yüzde 6,4 ve perakende satışlar yıllık yüzde 8,5 ile beklentilerin altında kaldı. Açıklanan verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 geriledi.

Emtia fiyatında geçen hafta 1.688 dolarla yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından kayıplarını telafi eden altının onsu, bugün yüzde 0,3'lük azalışla 1.774 dolar seviyelerinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise geçen hafta 67-72 dolar bandında seyretmesinin ardından bugün yüzde 0,5'lik azalışla 69,6 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde geçen hafta açıklanan pozitif sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin yanı sıra TCMB de politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutarak, para politikasına ilişkin "sıkı duruş" mesajını korudu. Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi üst üste 3'üncü haftasında da yükseldi ve haftalık bazda yüzde 0,9'luk artış kaydederek 1.447,64 puandan kapandı. Dolar/TL paritesi ise geçen hafta yüzde 1,2 değer kaybederek 8,5243'ten kapanmasının ardından yeni haftaya yatay başladı.

Analistler, yeni haftada yurt içinde veri akışının nispeten sakin olduğunu, TCMB'nin geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetin takip edileceğini belirterek, ABD ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak verilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 salgını kapsamındaki haber akışının pay piyasalarının yönünde etkili olacağını söyledi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin izleneceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksi için 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı tarım ürünleri ÜFE

11.00 Türkiye, temmuz bütçe dengesi

15.30 ABD, ağustos ayı New York Fed İmalat Sanayi Endeksi