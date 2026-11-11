Yaşar Holding’den COP31’de iklime dayanıklı gıda çağrısı

İklim değişikliği, su kaynakları ve tarımsal üretim üzerindeki baskıyı artırırken gıda güvenliği küresel gündemin ön sıralarına taşınıyor. COP31’de konuyu gündeme getiren Yaşar Holding, güçlü bir değer zincirinin gıda güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

Kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve su kaynakları üzerindeki baskı, tarımsal üretimin geleceğine ilişkin kaygıları artırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre tarım, dünyada çekilen tatlı suyun yüzde 70’inden fazlasını kullanıyor. İklim değişikliği ve su kıtlığı ise tarımsal verimlilik üzerinde baskı oluşturuyor.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

Gıda kaybı ve israfı da sorunun bir başka boyutunu oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) verilerine göre 2022’de dünyada 1,05 milyar ton gıda israf edildi. Gıda kaybı ve israfı, küresel sera gazı emisyonlarının da yüzde 8 ila 10’undan sorumlu.

Bu tablo, üretimden tüketime uzanan gıda zincirinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmayı daha da önemli hale getiriyor. Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’e “İklim Destekçisi” olarak katılan Yaşar Holding de düzenlediği panelde tarımsal üretimin geleceğini ve gıda güvenliğini gündeme taşıdı.

“Geleceği Beslemek: İklime Dayanıklı Gıda Ekosistemleri için Tarımsal Sanayide Dönüşüm” başlıklı panelde gıda güvenliği, tarımda teknoloji ve yapay zeka kullanımı, kadınlar ve genç çiftçilere yönelik programlar, gıda israfı ve iklim finansmanı ele alındı.

“İnsan, hayvan ve çevre sağlığı bir bütün”





Pınar Et ve Çamlı Yem Besicilik Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir, iklim krizi, su stresi ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı arttıkça sürdürülebilirliğin dönüşüm ve inovasyonun da temel motivasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.

İnsan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele alan “Tek Sağlık” yaklaşımına dikkat çeken Demir, “Tarlada sağlıklı tohumla, merada sağlıklı hayvanla ve bunları besleyen sağlıklı bir çevreyle gıda güvenliğini güçlendireceğimize inanıyorum” dedi.

Demir, Yaşar Topluluğu’nun kurucusu Selçuk Yaşar’ın çiftçiye alım garantisi vererek sözleşmeli hayvancılık sistemini hayata geçirdiğini ve bu modelin bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını da belirtti.

“Güçlü değer zinciri gıda güvenliğinin garantisi”

Yaşar Topluluğu’nun gıda sektörüne girişinin bir sürdürülebilirlik hamlesi olduğunu ifade eden Demir, Selçuk Yaşar’ın üretim fazlası sütü değerlendirme ve tüketiciye ulaştırma fikriyle Pınar Süt’ü kurduğunu anlattı.

Pınar Süt’ün İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa’daki fabrikalarının bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunu belirten Demir, Pınar Et ve Çamlı Yem Besicilik ile topluluğun tarımsal sanayideki faaliyetlerini genişlettiğini söyledi. Demir, “Bu süreçte paydaşlarımızla birlikte büyüdük. Güçlü bir değer zincirini gıda güvenliğinin garantisi olarak görüyoruz” diye konuştu.

Gıda israfı ve finansman gündemdeydi

Panelde Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye’de yılda kişi başına 109 kilogram gıda israf edildiğini belirtti. Artık, bu miktarın 20 ton kapasiteli 625 bin kamyonla taşınabileceğini söyleyerek israfın önlenmesi için toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Dellal, artan gıda ihtiyacı karşısında tarımsal teknolojilerle verimliliğin yükseltilmesinin önemine değindi. tabit ve agriGo.ai Kurucu Ortağı Tülin Akın ise çiftçilerin teknoloji kullanımını kolaylaştırmak amacıyla mesajlaşma uygulamalarına entegre bir uygulama geliştirdiklerini anlattı.

FAO Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu, gençlerin ve kadınların tarımsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekerek politika oluşturma süreçlerinde seslerinin daha fazla duyulması gerektiğini söyledi. EBRD Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez de gıda sektörünün iklim dayanıklılığını artırmak için üretim ve fabrikaların yanı sıra tedarik zincirine yönelik finansman sistemlerinin oluşturulmasının önemini vurguladı.