Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (24 Mart 2026)

Dün 13.168,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 63,57 puan ve yüzde 0,48 artışla 13.104,59 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,16 puan ve yüzde 0,8 düşerek 13.063,00 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.021,16 puanı, en yüksek 13.136,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,65 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,92 ve mali endeks yüzde 0,70 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükselirken 78'i düştü. 3 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Akbank ile Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,27, bileşik getirisi yüzde 43,12 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 158,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,3440 liradan, avro 51,4580 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 427 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 artışla 98 dolardan işlem görüyor.