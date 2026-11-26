Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybederek 10.655,74 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 116,73 puan ve yüzde 1,10 artışla 10.772,46 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki sert dalgalanmalar, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun hızlandığına işaret etmesi ve küresel ticarete ilişkin endişelerin tekrar artmasıyla karışık seyrediyor.

Yapay zeka odaklı yatırımlara ilişkin artan şüpheler nedeniyle teknoloji hisselerinde yaşanan sert hareketler küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla bugün fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak toplantıda fon meselesine ilişkin son durum hakkında bilgi verecek, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak. Ayrıca Bakan Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucu, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini, ABD'de ise piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek, konumunda olduğunu kaydetti.