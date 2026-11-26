Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,6778 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 50,6773 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,7933'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 kazançla 66,6242'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,8 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 818 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 primle 5 bin 820 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 5 bin 818 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 522 liradan satılıyor.

Dün Eylül 2025'ten bu yana ilk defa 3 bin 500 doların altını gören ve daha sonra 3 bin 574 dolarda dengelenen altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 568 dolarda seyrediyor.