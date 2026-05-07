Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (7 Mayıs 2026)

Dün günü 14.917,43 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 69,78 puan ve yüzde 0,47 artışla 14.987,21 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,19 puan ve yüzde 0,26 yükselişle 14.955,62 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.909,80 puanı, en yüksek 15.030,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,15 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,86, mali endeks yüzde 0,47 ve sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükselirken, 24'ü düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,21, bileşik getirisi yüzde 40,67 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 156,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,2440 liradan, avro 53,3710 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 730 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,9 azalışla 97,6 dolardan işlem görüyor.



