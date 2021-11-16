Piyasalarda gün ortası: Hangi hisseler yükseldi?

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 49'u değer kaybetti. İstanbul serbest piyasada dolar 10,1870 liradan, avro 11,5750 liradan işlem görüyor.

16.11.2021 13:26:000
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Piyasalarda gün ortası: Hangi hisseler yükseldi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,6 artışla 1.712,76 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,26 puan değer kazandı.

Dün 1.702,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,29 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 1.721,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.700,50, en yüksek ise 1.725,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, Petkim ve İş Bankası (C Grubu) oldu.

Altının onsu 1.872,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 114,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 10,1870 liradan, avro 11,5750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.872,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 yükselişle 81,9 dolardan işlem görüyor.

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