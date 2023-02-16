Piyasalarda son durum: Borsa, ikinci güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 360,88 puan ve yüzde 7,29 değer kazanarak 5.311,35 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 7,29 artışla 5.311,35 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 360,88 puan ve yüzde 7,29 değer kazanarak 5.311,35 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 8,10 ve holding endeksi yüzde 6,60 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 8,49 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Bir haftalık aranın ardından dün işleme açılan Borsa İstanbul'da, hisse geri alımların desteklenmesi başta olmak üzere alınan tedbirlerin etkisi ile BIST 100 endeksi günü yüzde 9,88 değer kazancıyla 4.950,47 puandan tamamladı.

Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha gündemde kalabileceğini ifade etti.

Yurt içinde alınan tedbirlerin etkisiyle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini aktaran analistler, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının da izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.400 ve 5.450 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 4,7 değer kazanarak 5.850,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 4,7 üzerinde 5.850,00 seviyesinden işlem gördü.



Dün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan bir dizi önlemle alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 10 üzerinde 5.588,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yüzde 2,9 yükselerek 5.751,00 puana çıktı.



Analistler, ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlerle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini kaydederek, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.



Bugünün veri gündeminde, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.800 ve 6.000 puanın direnç, 5.700 ve 5.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları



İstanbul serbest piyasada dolar 18,8540 liradan, avro 20,1860 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,8520 liradan alınan dolar 18,8540 liradan satılıyor. 20,1840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,1860 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,8510 lira, avronun satış fiyatı ise 20,1220 lira olmuştu.