Piyasaları takip etmek için 5 faydalı uygulama

Yatırımlarınızı kontrol etmek, piyasa fiyatlarının takibini yapmak için kullanabileceğiniz en başarılı beş uygulama.

1. Investing.com

Hem mobil hem de web uygulamasıyla, zengin içerik sağlayan Investing ile borsa, döviz, yabancı borsalar ve dünyadaki veriler, KAP duyuruları, gram altın, çeyrek altın gibi farklı altın fiyatları, farklı emtia fiyatları takip edilebiliyor.

2. Yahoo Finance

Tüm dünyadan piyasa ve emtia fiyatlarını, ekonomi haberlerini takip edebileceğiniz Yahoo Finance kapsamlı bir kullanım sunuyor.

3. Tradingview.com

Detaylı grafiklerle dünya piyasalarını ve her türlü yatırım aracını analiz etmenize imkan sağlayan uygulama aynı zamanda pek çok büyük banka veya finans kurumuna da veri sağlıyor.

4. Garanti BBVA e-Trader

Garanti Bankası’nın mobil uygulaması, pek çok piyasaya verisine detaylı erişim ve inceleme imkanı sağlıyor. Bankanın müşterileri bu platform üzerinden de alım satım yapabiliyorlar.

5. Google Finans

Türkiye’den ve dünyadan piyasaları takip etmek için fiyat ve haber verisi sunan Google Finans, kişiselleştirilebilir detaylarıyla yatırımlarınızı takip etmeye de imkan tanıyor.