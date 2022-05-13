Powell: Ekonomide yumuşak iniş kolay olmayacak

Fed Başkanı Powell, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve bunu kontrol altına alacak araçlara sahip olduklarını söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomide çok önemli rol oynayacak jeopolitik gelişmeler olduğunu, ekonominin yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağının kontrol edemedikleri faktörlere bağlı olabileceğini ifade etti.

Birçok ülkenin merkez bankası yetkililerinin aynı türden sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Powell, "Dünyanın dört bir yanında küresel ekonomiler bir dizi enflasyonist şoktan etkilendi." değerlendirmesinde bulundu. Hedeflerinin ekonomiyi resesyona sokmadan ve iş gücü piyasasını güçlü tutarak enflasyonu tekrar yüzde 2'ye çekmek olduğunu belirten Powell, "Bence gerçekten yapamayacağımız tek şey fiyat istikrarını yeniden sağlamakta başarısız olmak" dedi.

Bankanın gelecek iki toplantısında 50 baz puanlık ek faiz artırımlarının yapılmasının uygun olacağını düşündüklerini yineleyen Powell, işler beklenenden daha iyi giderse daha azını, daha kötü giderse daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Powell, ekonomide "yumuşak inişin" iş gücü piyasasını güçlü tutarken yüzde 2'lik enflasyona geri dönüş olduğunu belirterek, "Birkaç nedenden dolayı bunu hemen başarmak oldukça zor. Birincisi işsizlik çok düşük, iş gücü piyasası aşırı derecede sıkı ve enflasyon çok yüksek. Bu yüzden zor olacak, kolay olmayacak" diye konuştu. Ekonomide çok önemli bir rol oynayacak dünya çapında jeopolitik gelişmeler olduğuna işaret ederek, "Yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağımız, aslında kontrol etmediğimiz faktörlere bağlı olabilir" dedi.

Senatodan Powell'a ikinci dönem için onay çıktı

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına ikinci dönem için aday gösterilen Jerome Powell'a onay verdi. Fed'in yüksek enflasyona karşı mücadele verdiği bir dönemde Powell'ın 4 yıllık ikinci bir dönem için bankanın başkanlığına adaylığı 19'a karşı 80 oyla onaylandı.

ABD Başkanı Biden, Senatonun Powell'ı onaylamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonla mücadelenin en önemli önceliği olduğunu yineledi. Biden, "Senatonun Fed'e adaylarımı onaylayarak enflasyonu kontrol altına almaya yönelik gündemimde ilerlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Görev süresi şubatta dolmuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aday göstermesiyle 2018'de Fed Başkanı olan Powell'ın görev süresi şubat ayında dolmuştu. ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı, Başkan Yardımcılığına ise Lael Brainard'ı aday göstermişti.

Powell'ın yeniden aday gösterilmesi, Kovid-19 salgınında ekonomik toparlanma sürecini yönlendirdiği için banka yönetiminde büyük bir değişiklik olmamasını ümit eden yatırımcılar tarafından büyük ölçüde memnuniyetle karşılanmıştı.