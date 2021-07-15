Puro ve sigarillo ÖTV oranlarında düzenleme

Puro ve sigarillo gibi ürünlerde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.

15.07.2021 09:41:000
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Puro ve sigarillo ÖTV oranlarında düzenleme

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) için ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler için asgari maktu vergi tutarı 0,4386, maktu vergi tutarı da 0,5863 olarak uygulanacak.

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