Putin konuştu, altın yükseldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. ABD, Rusya’nın bu kararını şiddetle kınarken, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD’li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasakladı.

Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahı gerilirken, güvenli liman altının fiyatı yükselişe geçti. Altının ons fiyatı ise 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gördü.

Saat 09:45 itibarıyla ons altın 1909 dolardan, gram altın 845 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



